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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تكنو الصينية تطلق هاتف Tecno Pova 3 ببطارية ضخمة

هاتف تكنو Tecno Pova
هاتف تكنو Tecno Pova 3

أعلنت شركة تكنو Tecno الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتف ذكي جديد ذو ميزانية محدودة، يعرف باسم Tecno Pova 3، وهو أول هاتف ذكي في الهند يتميز ببطارية ضخمة  تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.

وبحسب ما ذكره موقع "livemint"، سيتم تشغيل هاتف تكنو الجديد Tecno Pova 3، بمعالج قوى من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G88، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت قابلة للتوسعة إلى ما يصل 5 جيجابايت، مما يجعل إجمالي ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة بالجهاز 11 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

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مميزات هاتف تكنو Pova 3

يمتاز هاتف تكنو الجديد Tecno Pova 3، بشاشة كبيرة مثقبة من نوع IPS LCD، وبقياس 6.9 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080× 2460 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

ويتمتع هاتف تكنو Tecno Pova 3، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين إضافيين بدقة 2 ميجابكسل، ويضم الهاتف كاميرا أمامية مميزة تحتوي على مستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Pova 3، بطارية ضخمة تبلغ قوتها 7000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، والشحن العكسي بقدرة 10 وات، والتي تتيح لك شحن الأجهزة الأخرى.

هاتف تكنو Tecno Pova 3

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف تكنو Tecno Pova 3، منفذ شحن من نوع Type-C، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب، ومقبس سماعة رأس وجهاز استقبال راديو FM، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم HIOS، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويتوفر هاتف تكنو Tecno Pova 3، في ثلاثة خيارات لونية هي: الأسود والفضي والأزرق، للبيع في الفلبين، مقابل سعر يعادل 172 دولار (أي ما يعادل 3 الآف و200 جنيه مصري)، لطراز 4 + 64 جيجابايت، ومقابل سعر حوالي 180 دولار (أي ما يعادل 3 الآف و400 جنيه مصري)، لنسخة بسعة 6 + 128 جيجابايت.

هاتف تكنو Tecno Pova 3
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