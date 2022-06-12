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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسمين الخطيب: طليقي كسر باب غرفتي وأنقذني من الموت

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

تحدثت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن محاولتها الانتحار، قائلة: "أنا مفتحتش بابا الاوضة، هما الي فتحوه، والبوست اللي كتبته كان تاني يوم محاولة الأنتحار".

وأضافت الإعلامية ياسمين الخطيب أثناء استضافتها على فضائية" اليوم"، قائلة: "أنا من أول إمبارح لحد إمبارح في شبه غيبوبة، وكل التفاصيل اللي حصلت معرفش عنها حاجة، مش فاكراها نهائي".

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وتابعت: "طليقي هو اللي كسر الباب وأنقذني، وعايزه أفصل بين حاجتين مهمين جداً، أن البوست الخاص بمحاولة الانتحار، ملوش أي علاقة بالوست الخاص بالانفصال، لأن الناس للأسف ربطت ما بينهم".

الانفصال لم يتم رسمياً

وأكملت: "الانفصال لم يتم رسمياً إلى الأن ولكن أحنا متفقين عليه من فترة بالتراضي، وعلاقتنا مازالت جيدة جداً، علاقتي بيه وعلاقتي بأهله، وعلاقة أهلي بيه وبأهله، أنفصالنا متحضر جداً ومفيش فيه مشكلة".

 

 

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