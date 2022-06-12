ياسمين الخطيب تحسم الجدل: الطلاق ليس وراء محاولة التخلص من حياتي

قالت الإعلامية "ياسمين الخطيب"، إن المنشور الذى قامت بنشره على صفحات التواصل الإجتماعى بشأن محاولة انتحارها ليس له علاقة بقصة طلاقها وذلك بعدما اعتقد البعض إنها حاولت الانتحار بعد طلاقها وهو أمر عار تماما من الصحة.

وأضافت "الخطيب"، خلال استضافتها في برنامج "قعدة ستات" والمذاع على فضائية "اليوم"، أن المقربين منها يعرفون جيدا أنها لن تقدم على انتحار أو تدخل فى حالة نفسية سيئة بسبب علاقة عاطفية خاصة إنها شخصية قادرة على تخطى الأزمات سريعا.

ياسمين الخطيب الطلاق لم يتم رسميا



وتابعت أنها لم يتم الطلاق رسميا حتى الآن ولكنها اتفقت مع زوجها على كافة التفاصيل الخاصة والأمر تم بالتراضى وبشكل متحضر بالانفصال وعلاقتهما جيدة حتى الآن.