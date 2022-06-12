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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

 

وكشف الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار تنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة، مؤكدا أن المبادرة لها تأثير إيجابي في تحسين الوضع التنموي بالمحافظات.

 

وشرح كمالي، التحديات التي تواجه العالم على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي انعكست على الاقتصادات العالمية والأسعار وظهرت في شكل ارتفاع معدلات التضخم.

 

وأكد نائب وزير التخطيط، أن خطة التنمية الاقتصادية تهتم ببناء الإنسان المصري من خلال دعم قطاعي التعليم والصحة، وزيادة الاستثمارات.

 

ولفت إلى جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدا أن هناك انخفاض في معدلات البطالة من 7.4 ل 7.2.

 

وقال: نركز على فرصة عمل لائقة وكريمة، وليس فقط مجرد خفض معدلات البطالة ، لافتا إلى أن برنامج تنمية المرأة المصرية يستهدف تحسين خصائص الأسرة المصرية.

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