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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ ربة منزل تتاجر في مادة " الشابو " المخدر بأسيوط

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، ربة منزل ، بالسجن المشدد 6  سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجارها في مادة الشابو المخدر بمنطقة الوليدية دائرة قسم ثان أسيوط.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

ربة منزل تتاجر في المواد المخدرة 

تعود وقائع القضية 4298 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للرائد إسلام إبراهيم مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، تفيد قيام " صفاء . ع .ع " 42 عاما، ربة منزل مقيمة منطقة الوليدية، بالاتجار في المواد المخدرة بصورة نصف الجملة والقطاعي وإنها تحوز وتحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار بها .

جالسة أمام المنزل وبحوزتها المضبوطات 

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد إسلام إبراهيم والنقيب فتحي طوسون مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمة أمام منزلها بمنطقة الوليدية وتمكنت القوة من ضبطها أثناء جلوسها أمام منزلها وبحوزتها حقيبة وبفض الحقيبة عثر بداخلها على 3 أكياس بلاستيكية شفافة عثر بداخلها على كمية من مخدر الشابو وكذا عثر بحوزتها على مبلغ مالي 1650 جنيها وهاتف محمول .


وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتها للمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها.

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