قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير يتوقع تثبيت الأسعار.. وهذه أفضل الشهادات الإدخارية
يخدمون أغراضا مشبوهة.. المجلس الأوروبي للأئمة يتبرأ من زيارة «أئمة مزعومين» لإسرائيل
طيران Air China يدشن أولى رحلاته لمطار القاهرة.. صور
السيطرة على حريق في معرض موبيليات أسفل برج سكني في الإسماعيلية
قرار حكومي.. 10 جيجا مجانًا لمشتركي الإنترنت الأرضي وجيجا للمحمول لهذا السبب
روبي تنعى طليقها سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة
«عمائم على باب التطبيع».. الأزهر ينتفض ضد زيارة أئمة أوروبين لـ إسرائيل: منافقون مأجورون
فريدة خليل ومهند شعبان يتوجان بذهبية المختلط للكبار ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث
محافظ الخليل: 110 بوابات حديدية تحاصرنا.. ونسبة البطالة وصلت إلى 32%
وزير الري يتفقد مشروعات المنظومة المائية بمحافظتي الشرقية والقليوبية
الحوثيون: نفذنا هذا الأسبوع عمليات بصواريخ باليستية ومسيرات وزوارق حربية على إسرائيل
10 جيجا إنترنت مجاني.. القومي لتنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتعويض العملاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة .. المشدد 7 سنوات لـ عامل أنهى حياة جاره وأصاب ابنه بأسيوط

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، عاملا ، بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامه بقتل جاره وإصابة نجله بسبب خلافات الجيرة بمنطقة الحمراء دائرة قسم ثان أسيوط.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

بدأت بمشاجرة بين الجيران 


تعود وقائع القضية رقم11251  لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود بلاغا لقسم شرطة ثان أسيوط يفيد وقوع مشاجرة بمنطقة الحمراء دائرة القسم ووجود مصابين .


انتقل إلى موقع البلاغ النقيب علي طارق معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بين طرف أول " جمال . ع . ع "، هارب و شقيقه " حمادة . ع . ع " 50 عاما ، عامل و طرف ثان " عبد الكريم . ف . ح " ونجله " حسام عبد الكريم . ف " بسبب خلافات الجيرة .


وتوصلت تحريات النقيب علي طارق معاون وحدة مباحث قسم ثان أسيوط، إلى قيام المتهمان الأول والثاني بالتعدي على المجني عليهما الثالث والرابع بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابتهما وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتوفي المجني عليه الأول أثناء تلقي العلاج. 

أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن المشدد 7 سنوات خلافات الجيرة قسم ثان أسيوط جنايات ثان أسيوط مصابين منطقة الحمراء قسم شرطة ثان أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

قرارات جديدة تُطبق بجميع المدارس من العام الدراسي المقبل ..ماذا أعلنت التعليم؟

شادي زلطة

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. أول رد رسمي من التعليم بشأنه

محطة الكهرباء المحترقة

حقيقة وقوع حريق في محول كهرباء بشبرامنت وانقطاع التيار .. صور

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

زيادة المرتبات 2025.. هؤلاء يحصلون على 3000 جنيه إضافية يوم 22 في الشهر

الإيجار القديم

عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

خلال الاجتماع

التمثيل التجاري يعقد اجتماعا مع ممثلي الجيترو لدعم العلاقات الاقتصادية مع اليابان

قطاع الخدمات- صورة أرشيفية

الشافعي: غرفة دبي للاقتصاد الرقمي منصة مثالية لاحتضان شركات التكنولوجيا والخدمات من مصر

لوجو فاليو

ڤاليو تحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي الأردني لمزاولة نشاطها في الأردن

بالصور

أبرزهم محمد هنيدي ومحمد سعد .. نجوم الفن فى جنازة المخرج سامح عبدالعزيز

محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز
محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز
محمد هنيدي ومحمد سعد من جنازة سامح عبدالعزيز

وزير الموارد المائية والري يتابع حالة المنظومة المائية بمركز منيا القمح

وزير الري
وزير الري
وزير الري

شد الوجه.. مخاطر خطيرة لعمليات التجميل قد لا تعرفها النساء

مخاطر مرتبطة بعمليات شد الوجه
مخاطر مرتبطة بعمليات شد الوجه
مخاطر مرتبطة بعمليات شد الوجه

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

فيديو

بوستر ألبوم حنين

حنين تطرح الجزء الأول من ألبومها الجديد بياع كلام

أحمد عامر

بعد وداع صديقه أحمد عامر.. رحيل المطرب الشعبي محمد عواد

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ماذا حدث في سعر الذهب قبل الإجتماع المرتقب لـ البنك المركزي ؟

لقطة من الفيديو

ضبط بطل فيديو السب والألفاظ الخادشة على الأوتوستراد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد