بسبب خلافات الجيرة .. المشدد 7 سنوات لـ عامل أنهى حياة جاره وأصاب ابنه بأسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، عاملا ، بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامه بقتل جاره وإصابة نجله بسبب خلافات الجيرة بمنطقة الحمراء دائرة قسم ثان أسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

بدأت بمشاجرة بين الجيران



تعود وقائع القضية رقم11251 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود بلاغا لقسم شرطة ثان أسيوط يفيد وقوع مشاجرة بمنطقة الحمراء دائرة القسم ووجود مصابين .



انتقل إلى موقع البلاغ النقيب علي طارق معاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بين طرف أول " جمال . ع . ع "، هارب و شقيقه " حمادة . ع . ع " 50 عاما ، عامل و طرف ثان " عبد الكريم . ف . ح " ونجله " حسام عبد الكريم . ف " بسبب خلافات الجيرة .



وتوصلت تحريات النقيب علي طارق معاون وحدة مباحث قسم ثان أسيوط، إلى قيام المتهمان الأول والثاني بالتعدي على المجني عليهما الثالث والرابع بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابتهما وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتوفي المجني عليه الأول أثناء تلقي العلاج.