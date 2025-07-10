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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ عاطل يتاجر في " الشابو " المخدر بأسيوط

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط
إيهاب عمر

عاقبت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، عاطلا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في مادة الشابو المخدر بمدينة أسيوط


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.

ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات 


تعود وقائع القضية رقم 4480 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط، تفيد قيام " مصطفى . ي . أ " 41 عاما، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة بصورة النصف جملة والقطاعي متخذا من دائرة قسم ثان أسيوط مسرحا لمزاولة نشاطه ومتخذا من شخصه ومسكنه و ملحقات مسكنة مركزا لبيع وإخفاء تلك المواد المخدرة .

 

محاولة الهرب من أعلى  العقار 

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد أحمد مفتاح و النقيب فتحي طوسون مفتشا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة أسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم بمنزله وفور صعود القوة إلى مسكن المتهم شاهدهم وفر هاربا إلى أعلى العقار محاولا الهرب ولكن خاب مقصده بعد أن تمكن أفراد القوة من السيطرة عليه وضبطه وبحوزته حقيبة .

 

العثور على 10 امبولات شابو 

وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 10  امبولات بلاستيكية شفافة اللون بداخلها مادة الشابو المخدر وكذا 2 كيس بداخل كل منهما كمية من مادة الشابو المخدر و بتفتيش المتهم بعثر بحوزته على مبلغ مالي 240 جنيها وكذا هاتف محمول .


وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة و الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

أسيوط محكمة جنايات أسيوط السجن المشدد 10 سنوات الشابو المخدر مكافحة المخدرات جنايات ثان أسيوط الاتجار في المواد المخدرة قسم ثان أسيوط

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