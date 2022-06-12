الاحتجاج بروسيا.. سجن كل من يصف العملية الخاصة في أوكرانيا بالحرب

احتجاجًا على الحرب الروسية على أوكرانيا، يرفض بعض الروس الصراع، مستخدمين منشورات مناهضة للحرب، وارتداء شرائط خضراء ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

قال تقرير لشبكة سي إن بي سي، إن هذه هي الأشياء التي يمكن أن تجعل الروس العاديين الذين لا يوافقون على غزو الكرملين لأوكرانيا يُحتجزون أو يُفرض عليهم غرامة أو حتى يُسجنوا.

منذ بداية توغل موسكو في أوكرانيا، تم تحذير وسائل الإعلام في روسيا من وصف ما يحدث على أنه "حرب" ، وتم وضع تشريعات صارمة جديدة لمنع الناس من "تشويه سمعة" الجيش الروسي ، والتي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

وهذا ما يعني أن القلة من الروس الذين ما زالوا يجرؤون على التحدث ضد الحرب قد ابتكروا أدوات بسيطة للهروب من الاعتقال. لكنها بعيدة عن أن تكون مضمونة.

اعتقلت الفنانة والموسيقية ألكسندرا سكوتشيلينكو ، من سانت بطرسبرج ، منذ ما يقرب من شهرين بعد استبدال العديد من بطاقات الأسعار في سوبر ماركت محلي بقطع صغيرة من الورق تحتوي على رسائل حول تصرفات الجيش الروسي في أوكرانيا.

قرأ أحدهم منشور سكوتشيلينكو والذي كتبت فيه : "قصف الجيش الروسي مدرسة للفنون في ماريوبول. اختبأ فيها نحو 400 شخص من القصف ".

ويقول منشور آخر: "بوتين يكذب علينا على شاشات التلفزيون منذ 20 عامًا".

وقالت محامية سكوتشيلينكو ، يانا نيبوفينوفا ، لشبكة إن بي سي نيوز إن أحد العملاء ضبط فعلها الاحتجاجي ، وقدم شكوى.

ذكرت نيبوفينوفا إن سكوتشيلينكو ، 31 عامًا ، تواجه الآن تهماً جنائية بنشر "معلومات كاذبة عن عمد" عن الجيش الروسي وقد تواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

اعترفت سكوتشيلينكو بتبديل بطاقات الأسعار ، لكنها نفت أنها كانت تنشر معلومات كاذبة .

وفقًا للمحامية، تم تمديد اعتقالها حتى 1 يوليو.

قالت صوفيا سوبوتينا ، شريكة سكوتشيلينكو ، عبر الهاتف من سانت بطرسبرج : "أشعر وكأنهم جاءوا إلى منزلنا وأخذوا عائلتي بعيدًا. إنهم يحكمون على الناس بأقل من عقوبة القتل ".

قالت نيبوفينوفا إنها تخشى استخدام قضية سكوتشيلينكو لإرسال "رسالة واضحة" للآخرين الذين يجرؤون على التحدث علانية بأنهم سيواجهون نفس المصير.

خلال عقود من قمع المعارضة ، أصبح الاحتجاج السياسي في روسيا شبه معدوم .

ومع ذلك ، في الأيام الأولى من الحرب ، نزل آلاف الروس إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم لها، لكن هذا تلاشى إلى حد كبير وسط عنف الشرطة والاعتقالات الجماعية ودعاية الكرملين التي تصر على أن معظم الروس يدعمون "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا، و ما يستمر الآن هو الاحتجاجات الفردية لتوصيل رسالة واحدة مفادها: هناك أشخاص في روسيا لا يتفقون مع الحرب.