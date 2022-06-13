أجريت عمليات تجميل بـ100 ألف دولار.. تصريحات داليا نعيم تضعها في مرمى النقد

اعتادت المذيعة العراقية داليا نعيم على إثارة الجدل سواء بتصريحاتها أو إطلالاتها المثيرة والتي تعتمد فيها على مكياج صاخب مما أثار استفزاز متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات مثيرة للمذيعة داليا نعيم

أثار تصريح المذيعة العراقية داليا نعيم، ضجة في أوساط مواقع التواصل الاجتماعي مستنكرين ردها بشأن عدم التزامها بالصلاة.

وردت داليا نعيم خلال لقائها التلفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، بعد سؤالها ”متى كانت آخر مرة أديت فيها الصلاة؟ ” قائلة إنها ليس لديها وقت لأداء الصلاة، مضيفة أنها تود أن تستمر في الصلاة لكن عملها كمذيعة يجعل وقتها ضيق.



وأوضحت أنها لا تستطيع الصلاة وهي تضع الميك أب، لافتة إلى أن صلاتها غير استمرارية وأنها تؤجل الصلاة كثيراً وأنها تعلم أن هذا الأمر ليس صحيحا وتحاول تغييره.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: