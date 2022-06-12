عوض تاج الدين: أبرزنا قدرة مصر وإمكانياتها بالمؤتمر الطبي الإفريقي الأول.. فيديو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أهم نتائج المؤتمر الطبي الإفريقي الأول بعد انتهائه.

وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "المؤتمر كان كبيرا جدا، وكان تحت رعاية رئيس الجمهورية"، متابعا: "المؤتمر كان له أبعاد مهمة جدا، أولها إبراز قدرة مصر ليست الدوائية فقط؛ بل قدرة مصر وإمكانياتها سواء على مستوى الإنتاج الدوائي أو توفير الأجهزة والمعدات الطبية وإبراز الكوادر البشرية وخبرة طبية، وذلك على المستوى الإفريقي والدولي".

وأضاف: "القارة الإفريقية تعاني بشدة من عدم توفير الأدوية وعدم وفرة الكوادر البشرية وعدم توافر اللقاحات، فضلا انتشار بعض الأمراض الخطيرة والقاتلة في القارة".

وأوضح: "استطعنا توجيه رسالة من خلال المؤتمر أن قارة أفريقيا تستطيع أن تتعاون وتتكامل وتتحد وتثق في قدرة أبنائها في كل مكان".

وأشار إلى أن: "المؤتمر تضمن لقاءات كبيرة، وندوات علمية، فضلا عن زيارة لمصانع الأدوية للتأكد على القدرة والجودة والفاعلية ".

