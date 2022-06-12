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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الثروة السمكية: سبتمبر القادم الموسم الجديد ومعه تبدأ الأسعار في الانخفاض

الأسماك
الأسماك

قال الدكتور صلاح مصيلحي،  رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن مصر تنتج 2 مليون طن من الأسماك سنويا. 
 

وأضاف صلاح مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة الحدث اليوم، أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميا في الإنتاج السمكي، مقسمة إلى ٨٠% من الاستزراع السمكي و٢٠ % من المصادر الطبيعية.
 

وكشف أنه نظرا للتغيرات العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى انتهاء موسم الصيد الآن،  والاعتماد  على الاستزراع السمكي في توفير الاحتياجات ومع قله المنتج أدى إلى زيادة أسعار.

 

وتابع أن المعروض من الأسماك قل ومع بداية شهر سبتمبر القادم يكون الموسم الجديد بدأ والأسعار تبدأ في الانخفاض .

 

اسعار الاسماك الاستزراع السمكى الأزمة الاقتصادية الثروة السمكية الإنتاج السمكي

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