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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معهد ستوكهولم: خطر استخدام السلاح النووي بات حقيقيا في العالم

صواريخ
صواريخ

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، اليوم الإثنين، إن خطر استخدام السلاح النووي بات حقيقيا لأول مرة منذ عقود.

وأضاف المعهد في تقرير له: "أن الترسانة النووية العالمية ستسجل أكبر نسبة نمو لها منذ الحرب الباردة، حيث أن الدول النووية تطور ترساناتها وتشحذ خطابها النووي".

وكانت قالت فضائية العربية السعودية إنه وفقا لتقرير وكالة الطاقة  العالمية، فإن إيران تمتلك الآن  نحو ٤٣ كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة ٦٠%،  ولأجل صناعة السلاح النووي تحتاج الي ٢٥ كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة ٩٠% .
 

وأضاف التقرير انه مازال أمام إيران بعض الوقت للنجاح في صناعة سلاح نووي، لكن ستكون قنبلة بدائية مقارنة بما هو موجود اليوم ستكون مثل قنبلة هيروشيما. 
 

وكشف التقرير ان افضل طريقه لاستخدامها اسقاطها جوا وستكون أكثر صعوبة لضرب الأهداف البعيدة ويمكن لإيران صناعة القنبلة النووية خلال عامين من الآن.
 

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