الصحف الإماراتية.. مباحثات ليبية في القاهرة لوضع خريطة طريق.. المبعوث الأممي يفشل في اقناع الحوثيين.. روسيا تسيطر على مناطق جديدة بأوكرانيا

الصحف الإماراتية:

*مباحثات جديدة لملتقى الحوار الوطني الليبي

*اليونيفيل تطالب الجيش اللبناني بالحماية

*روسيا تسيطر على مناطق جديدة بأوكرانيا



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.

البداية من صحيفة البيان، التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الذي يزور الأردن حالياً اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية في مكتبة في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وتم خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بين البلدين الشقيقين.

وحول اليمن، مع استئناف مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبورغ لقاءاته مع الجانب الحكومي كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أن المبعوث الأممي فشل في إقناع الحوثيين باقتراحاته الخاصة بفتح منافذ إلى مدينة تعز المحاصرة منذ سبع سنوات.

وفي كلمة ألقاها في الجامعة العربية، ذكر العليمي أن المبعوث الأممي زار صنعاء قبل يومين ولم يستطع إقناع قادة الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم بفك الحصار عن تعز والمحافظات الأخرى، مشيراً إلى حالة من الإحباط من إمكان تحقيق السلام مع «جماعة إرهابية كرست جهودها ومنابرها للتعبئة والموت وليس للحياة». وقال إن الجانب الحكومي أوفى بوعوده في تسيير الرحلات التجارية بين صنعاء وعمّان والقاهرة «في حين لا تزال بالكامل طرق تعز والمحافظات الأخرى تحت الحصار الحوثي».

ومن الأردن، أعلن الأردن، عن إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة قوله إن المنطقة العسكرية الشرقية نفذت فجراً عملية نوعية على إحدى واجهاتها، انطلاقاً من الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وحماية المواطن الأردني من آفة المخدرات.

وحول ليبيا، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، أمس، على دعم المجتمع الدولي لجهود لجنة الإطار الدستوري الليبية في القاهرة، مشددة على وجوب أن تكون هذه الجولة الأخيرة لإنتاج إطار دستوري. وقالت وليامز في كلمة لها باللغة العربية في محادثات لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة: «أثمن العمل لإعداد إطار دستوري متين في ليبيا». وأضافت وليامز أن «ليبيا تشهد منعطفاً حرجاً وهناك فرصة لإحياء الأمل والوصول للانتخابات».

وانطلقت محادثات لجنة المسار الدستوري الليبي في القاهرة، أمس، وسط دعوات لتجاوز الخلافات وإيجاد حلول تفضي لعقد انتخابات. وتهدف الاجتماعات إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للخروج من الأزمة السياسية.

وتمكنت الإطار الدستوري الليبية خلال الجولتين الماضيتين من محادثات القاهرة من الاتفاق المبدئي على نحو 70 في المئة من مواد مشروع الدستور الجديد، إضافة إلى البندين المتعلقين بالسلطتين التشريعية والقضائية. أما النقاط الخلافية موضوع البحث، فتتمثل بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تحديداً لناحية السماح بترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية. كذلك هناك خلافات تتعلق بصلاحيات الرئيس المقبل لليبيا، وطريقة انتخابه، وتنقسم الآراء في هذا المحور بين الاقتراع المباشر من الشعب أو عن طريق البرلمان.

ومن النقاط الخلافية الأخرى، مقر السلطة التشريعية إما غربي ليبيا أو شرقهاـ كما تبحث اللجنة المشتركة أيضاً قضايا متعلقة بالحكم المحلي وتوزيع الثروة.

ودوليا، دعا عمدة كييف فيتالي كليتشكو ألمانيا إلى تقديم مزيد من الدعم لمساعدة بلاده للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية المستمرة، وذلك قبيل زيارة محتملة للمستشار الألماني أولاف شولتس إلى أوكرانيا.

وتشير تقارير إلى أن شولتس يعتزم السفر إلى كييف في وقت لاحق من الشهر الجاري برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

فيما توجه وزير من الكرملين إلى إحدى المناطق التي تحتلها القوات الروسية في أوكرانيا للتأكيد على مزاعم موسكو الإقليمية هناك، بينما تستمر الهجمات بالبلاد.

وسافر وزير التعليم سيرجي كرافتسوف إلى ميليتوبول، وهي مدينة بمنطقة زابارويجيا، وقال إن روسيا جاءت للبقاء للأبد، وفقا لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، أعلنت «الآلية الثلاثية» في السودان، تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية التي كان مقرراً لها الانعقاد أمس «الأحد»، إلى موعد يحدد لاحقاً، فيما أشارت أنباء إلى استقالة نائب رئيس حزب الأمة القومي ومغادرته إلى خارج البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، عن مسؤول بالآلية الثلاثية «مكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيغاد» أنه «تم تأجيل الجلسة المقررة أمس الأحد، ولم يتم إلغاء الحوار أو تعليقه»، وسيتم تحديد موعد جديد لاحقاً.

ومن لبنان، تعرضت دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لتهديدات في منطقة بجنوبي لبنان، ما دفع قيادتها إلى دعوة الجيش اللبناني الأحد لضمان أمن قواتها في المنطقة.

وقال المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، إن دورية روتينية لقوة حفظ السلام اعترضتها، السبت، مجموعة من الرجال في ثياب مدنية قرب قرية عرب اللويزة بجنوبي لبنان، مضيفاً أن هؤلاء المدنيين هددوا جنود حفظ السلام وحاولوا نزع أسلحتهم.

ودوليا، قررت البحرية الأمريكية تعليق عمليات الطيران، لمدة يوم، لإجراء مراجعات تتعلق بالسلامة وتدريبات بعد وقوع ثلاثة حوادث تحطم مؤخراً، بما في ذلك حادث وقع الأسبوع الماضي في منطقة إمبريال كاونتي بولاية كاليفورنيا، ولقي فيه 5 من مشاة البحرية الأمريكية حتفهم.

فيما بعد حملة فاترة على الرغم من تضافر الجهود لحشد الأصوات، أظهرت التقديرات الأولية للانتخابات التشريعية الفرنسية تصدر «الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد» بقيادة جان لوك ميلنشون وحزب الرئيس إيمانويل ماكرون للنتائج. وذكرت تقديرات أن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون حظي بموقع جيد ليظل القوة السياسية الأولى في الجمعية الوطنية الفرنسية، لكنه قد لا يحقق الأغلبية المطلقة.

ومن صحيفة الاتحاد، قال مسؤولون محليون أمس الأحد، إن القوات الروسية نسفت جسراً يربط مدينة سيفيرودونتسك الأوكرانية التي تشهد حرب شوارع بمدينة أخرى عبر النهر، مما أدى إلى قطع طريق إجلاء محتمل للمدنيين. وصارت سيفيرودونيتسك محور المعركة للسيطرة على منطقة دونباس الصناعية في الشرق والمؤلفة من لوجاسك ودونيتسك.