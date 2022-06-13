رئيس مدينة كفرشكر بالقليوبية يتفقد مواقع شحن كروت عدادات الغاز

للعمل على راحة المواطنين..

تفقد الدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفرشكر فى القليوبية الموقع المقترح المخصص لخدمة شحن كروت عدادات الغاز بمقر الوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى والموقع الثاني بكفر أبو قصيبه.



وقال رئيس مدينة كفر شكر إن الجولة تأتى فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالعمل على راحة المواطنين.



وأكد عبدالمنعم أن توفير هذه المواقع جاء للتسهيل على المواطنين فى عمليات شحن كروت عدادات الغاز ومنع تكلفة التنقلات كثيرا وقرب الخدمة من سكن المواطنين بهدف راحتهم.



من ناحية أخرى أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه اللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظة جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة.



وتابع نائب المحافظ والسكرتير العام جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع التراكمات والمخلفات بنطاق مدينة شبرا الخيمة بمشاركة معدات وسيارات الوحدات المحلية.



وخلال الجولة تم ضبط عربة كارو أثناء قيام مالكها بإلقاء المخلفات بشارع ١٥ مايو ، وعلى الفور تم إخطار حي شرق شبرا الخيمة لاتخاذ اللازم حيال المخالف.



كما تفقد نائب المحافظ أعمال التطوير الجارية بكوبري أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة حيث وجه رئيس الحي بالتنسيق مع الجهة المنفذة لتكثيف الأعمال للانتهاء من الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة.