امتدت للاقتصاد والسياسة.. النحاس : الحداثة والتطوير يحتّمان تعديلات قانون الرياضة

أعلن النائب عبد العزيز النحاس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ موافقة الهيئة البرلمانية للحزب علي تعديلات مشروع قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأضاف النحاس في كلمته امام الجلسه العامه اليوم الاثنين ، انه في اطار الحداثه والتطور الذي تشهده مصر والواقع الذي كشف الثغرات في قانون رقم 71 كنا امام ضرورة ملحة بضرورة تعديلات بقانون يتواكب مع الواقع الذي الذي تعيشه الرياضة ، واشكر وزير الشباب النشط الذي استطاع القضاء علي الثغرات .

وأشار النحاس إلى أن القانون المعروض اكد اننا في حاجه لتشريع رياضي خاص لان الرياضه لم تعد تقتصر علي الترفيه وانما تمتد الي الاقتصاد والسياسه ولها تاثير علي المجتمعات ، ووجه الشكر الي وزيرالشباب ووزير المجالس النيابيه ولجنة الشباب والرياضه بمجلس الشيوخ.