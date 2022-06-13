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محافظات

محافظة دمياط

إطلاق مبادرة محافظة صديقة للنساء والفتيات ذات الإعاقة بـ دمياط

صدى البلد

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ، بمكتبها وفد من المجلس القومى للمرأة بقيادة الخبيرة الدولية الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس والكاتب الصحفى عصام عبد الرحمن عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس.

وتناول اللقاء، بحضور مروة نبيل مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط، سُبل تحقيق التعاون مع المجلس لاطلاق مبادرة " محافظة صديقة للنساء والفتيات ذات الإعاقة " والتى أعدتها لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس بهدف إتاحة جميع الحقوق والتيسيرات أمام النساء والفتيات ذات الإعاقة حتى تتمكن من المشاركة والأداء الأفضل واستخلاص قدراتهم الشخصية فى الاندماج والمساهمة فى بناء المجتمع، كما أن تلك المبادرة تستهدف التيسير على أمهات الأطفال من ذوى الإعاقة وكذلك زوجة الشخص وابنة الشخص من ذوى الإعاقة.

وناقشت المحافظ والدكتورة هبة هجرس آليات التنفيذ لتوفير الاتاحة للنساء والتى ستتم من خلال القيام بإجراء بسيطة فى خطوات محسوبة وبتكلفة زهيدة مثل إتاحة أرصفة الشوارع الرئيسية والمتنزهات والحدائق والاماكن الخدمية العامة ودور العبادة وأيضا تحقيق الاتاحة فى مجالات العمل والتوظيف والسكن والخدمات التثقيفية ورفع الوعي.

ورحبت " محافظ دمياط" بالدكتورة هبة هجرس مؤكدة على التواصل المستمر والتعاون الكبير والدائم مع المجلس القومى للمرأة تحت قيادة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس، وذلك لدعم النساء بالمحافظة.

كما أشادت " المحافظ" بما تستهدفه المبادرة لدعم النساء من ذوات الإعاقة والأمهات لأشخاص ذوى الإعاقة كونهم الشريحة الأكثر تهميش والأكثر احتياجا للدعم ونظرا لما تمثله هذه الشريحة من نسبة مجتمعية كبيرة.

وأكدت " محافظ دمياط " أن المحافظة على استعداد تام لتقديم المزيد من الخدمات فى هذا الخصوص بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وذلك فى إطار فنى ومدروس يرتكز إلى رصد واقع واحتياجات تلك الشريحة والبدء فى تلبيتها.

وأشارت إلى أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حققت خطوات كبيرة فى دعم ملفى المرأة وذوى القدرات الخاصة خلال السنوات الاخيرة وذلك ايمانا بدورهم الفعال فى بناء المجتمع.

من جانبها أكدت الدكتورة هبة هجرس، أن الاتاحة هى الاحتياج الأكثر الحاحا للنساء والفتيات ذات الإعاقة والأمهات لأشخاص من ذوى الإعاقة فلا يمكن لهذه الشريحة الحصول على اى من حقوقهن فى الخدمات العامة من تعليم وصحة وغيرها ما لم تكن المنشآت التى تقدم هذه الخدمات متاحة.

كما اشادت بدور الدكتورة منال عوض لدعم المرأة بمحافظة دمياط.

 

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دمياط الرئيس عبد الفتاح السيسي ذوي الإعاقة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى

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