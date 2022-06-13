خالد عبدالجليل: فيلم Lightyear لم يُعرَض على الرقابة| خاص

كشف الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، أن فيلم الانميشن Lightyear المثير للجدل لم يعرض على الرقابة حتى الآن.

وقال خالد عبد الجليل فى تصريح خاص لصدى البلد، أن هذا العمل الذى تم منعه من قبل عدد من الدول العربية لم يعرض علينا بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وعندما يعرض الفيلم سنتخذ اللازم.

وانضمت المملكة العربية السعودية، إلى الكويت والإمارات في منع فيلم Lightyear من العرض وحظره داخل بلادها، بسبب قبلة بين شخصيتين من نفس الجنس.

وقالت مصادر لموقع هوليوود ريبورتر، إن الفيلم الذي يعد أحد أجزاء سلسلة Toy Story الكرتونية الشهيرة، واجه العديد من الأزمات حول إظهار الميول الجنسية لأبطاله، وواجهت ديزني أزمة بسبب فرض الرقابة على مثل هذه الأمور.

فيما أعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم، أن فيلم Lightyear لم يحصل على ترخيص لعرضه بدءا من 16 يونيو الجاري، بسبب انتهاكه لمعايير محتوى وسائل الإعلام في الدولة.

وانضم فيلم Lightyear لقائمة طويلة من الأعمال التي تواجه مشكلات عرض في عدد من الدول العربية خاصة التي تنتجها ديزني، بسبب تضمن مشاهد تتعلق بالمثلية الجنسية.

ونشر موقع «الجريدة» الكويتي،أنه قد يتم منع عرض فيلم Lightyear بسبب وجود شخصيتين مثليتين ضمن الأحداث، وذلك بعد رفض «ديزني» حذف المشهد، ليكون الخيار الوحيد أمام وزارة الإعلام هو منع الفيلم، كما حدث مع عدد من الأفلام من إنتاج الشركة في الفترة الماضية، منها «ETERNALLS» بطولة أنجلينا جولي.

ويتناول الفيلم قصة حارس الفضاء "باز"، الذي ظهر في سلسلة أفلام "ديزني" الشهيرة "Toy Story" وهو بطولة النجم كريس إيفانز الذي يقدم الأداء الصوتي لبطل الفيلم buzz.

وحقق فيلم الأنيمشن Toy Story 4 الذي نال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة، إيرادات تخطت المليار دولار، والفيلم ضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم: توم هانكس، آنى بوتس، كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.