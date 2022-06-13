تكريم الطلاب الفائزين بدروع المثال اللغوي للمتخصصين بـ تربية عين شمس

كرم اليوم قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة عين شمس الطلاب الفائزين بدروع المثال اللغوي للمتخصصين وطلاب الفرقة الرابعة المشاركين بالتميز في أنشطة القسم الثقافية والاجتماعية وذلك خلال العام الجامعي الحالي.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية والدكتو رضوان حمودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحضر اللقاء الدكتور رضوان حمودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن عبد المقصود رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية والدكتور محمد الطاهر المشرف على تنظيم الاحتفال والمسابقة وأعضاء هيئة التدريس بالقسم، وأقيم الاحتفال بقاعة الدكتور سعيد خليل بمبنى التميز التربوي بالكلية.

وأكد الدكتور رضوان حمودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية النشاط الاجتماعي والدور الطلابي الواعي في هذا الاتجاه.

كما ثمَّن الجهد الكبير الذى يقوم به قسم اللغة العربية في هذا الصدد .

وأوضح الدكتور حسن عبد المقصود رئيس القسم أهمية الارتقاء بالوعي الطلابي في خدمة المجتمع لتخريج جيل شاب قادر على حمل الراية والمشاركة المجتمعية الفاعلة، كما اعرب الدكتور محمد الطاهر عن سعادته بالطلاب والطالبات الفائزين وقدم لهم الشكر والتهنئة.