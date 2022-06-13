عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم الطلاب الفائزين بدروع المثال اللغوي للمتخصصين بـ تربية عين شمس

كلية التربية جامعة
كلية التربية جامعة عين شمس

كرم اليوم قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة عين شمس الطلاب الفائزين بدروع المثال اللغوي للمتخصصين وطلاب الفرقة الرابعة المشاركين بالتميز في أنشطة القسم الثقافية والاجتماعية وذلك خلال العام الجامعي الحالي.

txt

استشارية مركز تميز تؤكد أهمية تطوير الشهادات المهنية للطاقة المتجددة

txt

انطلاق المؤتمر الدولي السنوي العاشر لأمراض الدم بطب عين شمس.. الأربعاء

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب
والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية والدكتو رضوان حمودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

 وحضر اللقاء الدكتور رضوان حمودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن عبد المقصود رئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية  والدكتور محمد الطاهر المشرف على تنظيم الاحتفال والمسابقة وأعضاء هيئة التدريس بالقسم، وأقيم الاحتفال بقاعة الدكتور سعيد خليل بمبنى التميز التربوي بالكلية. 

وأكد الدكتور رضوان حمودة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية النشاط الاجتماعي والدور الطلابي الواعي في هذا الاتجاه. 
كما ثمَّن الجهد الكبير الذى يقوم به قسم اللغة العربية في هذا الصدد .

وأوضح الدكتور حسن عبد المقصود رئيس القسم أهمية الارتقاء بالوعي الطلابي في خدمة المجتمع لتخريج جيل شاب قادر على حمل الراية والمشاركة المجتمعية الفاعلة، كما اعرب الدكتور محمد الطاهر عن سعادته  بالطلاب والطالبات الفائزين وقدم لهم الشكر والتهنئة.

تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
تكريم الطلاب الفائزون بدروع المثال اللغوي
قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية كلية التربية جامعة عين شمس دروع المثال اللغوي انشطة القسم الثقافية والاجتماعية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

موضوعات متعلقة

دمج المفاهيم البيئية الحديثة فى المناهج التعليمية.. البداية بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.. خبراء تعليم يطالبون بالدمج التدريجي ليناسب المراحل الدراسية

خبير: يجب مناقشة الجوانب البيئية بالمناهج الدراسية في سياق أهداف التنمية المستدامة

تعرف على أهداف مركز الارشاد النفسي بجامعة عين شمس

خبير: التعليم تسعى إلى التربية البيئية السليمة ووضع أنشطة تفاعلية بالمناهج الجديدة

ترشيحاتنا

مدبولي: مشاركة القطاع الخاص لا تعني تخلي الدولة عن توفير السلع والخدمات

إسرائيل تطالب مواطنيها بمغادرة إسطنبول فوراً بسبب تهديدات إيرانية

في 30 دقيقة.. الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك بأكثر من 100 صاروخ

دراسة مذهلة.. إنتاج مضادات حيوية جديدة من تلوث البلاستيك بالمحيطات.. تفاصيل

رئيس مجلس القيادة اليمني: نعتز بالأزهر صرحا إسلاميا وإنسانيا منارة للعلماء..صور

9 فئات معفاة من مصروفات المدارس 2023.. و50% تخفيضا لأبناء العاملين بالتعليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

أربعة جوائز لسيرة مايكل جاكسون وخيبة أمل لصناع A Strange Loop

كشف عن فضائح.. هل ساهم مؤتمر الأهلي في تخبط أعضاء اتحاد الكرة؟

مبحبش افتكره.. كواليس مشهد جريء دفع الراقصة صفوة لاعتزال التمثيل

فيديو

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

أين ومتى يظهر ولماذا سمي بهذا الاسم .. كل ما تريد معرفته عن قمر الفراولة "فيديوجراف"

اللحوم صناعة وليست تربية.. وتأجيل زيادة أسعار الكهرباء.. أبرز تصريحات السيسي اليوم

كتل هواء أوروبية.. الأرصاد: درجة الحرارة تنخفض غدا وأمطار على السواحل الشمالية..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ