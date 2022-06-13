عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المؤتمر الدولي السنوي العاشر لأمراض الدم بطب عين شمس.. الأربعاء

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينطلق في 15 يونيو المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين (15 و16) يونيو ، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

يشارك في المؤتمر  16 طبيبا عالميا إضافة إلى نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم من جامعات ( عين شمس ،القاهرة ، المنصورة ، المنوفية ،الإسكندرية ، طنطا ، سوهاج ، أسيوط ، قناة السويس ) والمعهد القومي للأورام و معهد ناصر والشيخ زايد التخصصي إضافة إلى مشاركة من مستشفى المعادي العسكري ومستشفى الشرطة والمركز الطبي العالمي إلي جانب مشاركات من الدول المختلفه من انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية من الكويت والسعودية والإمارات .

txt

دمج المفاهيم البيئية الحديثة فى المناهج التعليمية.. البداية بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.. خبراء تعليم يطالبون بالدمج التدريجي ليناسب المراحل الدراسية

txt

خبير: يجب مناقشة الجوانب البيئية بالمناهج الدراسية في سياق أهداف التنمية المستدامة

جدير بالذكر انطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي بألسن عين شمس للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢،  تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتورعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أنه تجري الامتحانات حتى ٢٩ يونية  الجاري  لطلاب الفرق الأربعة يوميًا على مدار الأسبوع ، ثلاثة أيام للفرقتين الأولى والثالثة وثلاثة أيام للفرقتين الثانية والرابعة، وسط إجراءات احترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب، حيث بلغ عدد طلاب الفرقة الأولى  ٣٠١٠ طالبًا موزعين على ١٢٢ لجنة، بينما وصل عدد طلاب الفرقة الثانية ٢٦١١طالبًا موزعين على ١٠٥ لجنة، والفرقة الثالثة ٢٥٩١ طالبًا موزعين على ١٠٤ لجنة، وعدد طلاب الفرقة الرابعة ٢٣٨٣طالبًا موزعين على ٩٧ لجنة، ويصل عدد إجمالي  طلاب الكلية  ١٠٥٩٥ طالبا.

جامعة عين شمس كليه الطب جامعة عين شمس امراض الدم محمد عوض تاج الدين القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

ترشيحاتنا

دعاء الصباح من 11 كلمة يحفظك من شياطين الإنس والجن.. ردده عند الخروج

أسعار بيع وشراء الريال السعودى اليوم الاثنين

الذهب يواصل السقوط.. هبوط قياسي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 200 جنيه

أمطار خفيفة على شمال سيناء

المتحدث باسم مروان صلاح: بايرن ميونخ أشاد بمستوى اللاعب.. فيديو

بقيمة 75 مليون يورو.. ليفربول يضم صفقة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ