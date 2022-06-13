انطلاق المؤتمر الدولي السنوي العاشر لأمراض الدم بطب عين شمس.. الأربعاء

ينطلق في 15 يونيو المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين (15 و16) يونيو ، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

يشارك في المؤتمر 16 طبيبا عالميا إضافة إلى نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم من جامعات ( عين شمس ،القاهرة ، المنصورة ، المنوفية ،الإسكندرية ، طنطا ، سوهاج ، أسيوط ، قناة السويس ) والمعهد القومي للأورام و معهد ناصر والشيخ زايد التخصصي إضافة إلى مشاركة من مستشفى المعادي العسكري ومستشفى الشرطة والمركز الطبي العالمي إلي جانب مشاركات من الدول المختلفه من انجلترا ، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية من الكويت والسعودية والإمارات .

جدير بالذكر انطلقت امتحانات نهاية الفصل الدراسي بألسن عين شمس للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٢، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتورعبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أنه تجري الامتحانات حتى ٢٩ يونية الجاري لطلاب الفرق الأربعة يوميًا على مدار الأسبوع ، ثلاثة أيام للفرقتين الأولى والثالثة وثلاثة أيام للفرقتين الثانية والرابعة، وسط إجراءات احترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب، حيث بلغ عدد طلاب الفرقة الأولى ٣٠١٠ طالبًا موزعين على ١٢٢ لجنة، بينما وصل عدد طلاب الفرقة الثانية ٢٦١١طالبًا موزعين على ١٠٥ لجنة، والفرقة الثالثة ٢٥٩١ طالبًا موزعين على ١٠٤ لجنة، وعدد طلاب الفرقة الرابعة ٢٣٨٣طالبًا موزعين على ٩٧ لجنة، ويصل عدد إجمالي طلاب الكلية ١٠٥٩٥ طالبا.