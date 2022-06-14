لمحبي الـSUV.. أسعار ومواصفات سوزوكي فيتارا موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة |صور

شهدت السيارة سوزوكي فيتارا زيادة سعرية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، وقدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 20 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري من تلك النسخة التي تنتم لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

تأتي السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4175 مم، وبعرض يبلغ 1775 مم، و 1610 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، إضافة إلى مرايات كهربائية جانبية ذات شارات ضوئية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية بلمسات فضية لامعة.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

وتحتوي السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها فتحة سقف، ومصابيح أمامية بتقنية LED، وزر تفعيل وايقاف المحرك، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا لسهولة التحكم، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

ودعمت السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران 155 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12.5 ثانية.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

أسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى سوزوكي فيتارا موديل 2022 بقيمة قدرها 474.900 ألف جنيه بدلاً من 454.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية سوزوكي فيتارا موديل 2022 بقيمة قدرها 484.900 ألف جنيه بدلاً من 464.900 ألف جنيه.