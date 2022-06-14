عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الـSUV.. أسعار ومواصفات سوزوكي فيتارا موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة |صور

لمحبي الـ SUV ..
لمحبي الـ SUV .. اسعار ومواصفات سوزوكي فيتارا موديل 2022

شهدت السيارة سوزوكي فيتارا زيادة سعرية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، وقدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 20 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري من تلك النسخة التي تنتم لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

تأتي السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4175 مم، وبعرض يبلغ 1775 مم، و 1610 مم للارتفاع، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، إضافة إلى مرايات كهربائية جانبية ذات شارات ضوئية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية بلمسات فضية لامعة.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

وتحتوي السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها فتحة سقف، ومصابيح أمامية بتقنية LED، وزر تفعيل وايقاف المحرك، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا لسهولة التحكم، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

ودعمت السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران 155 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 12.5 ثانية.

سوزوكي فيتارا موديل 2022

أسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الاخيرة 

 

الفئة الأولى سوزوكي فيتارا موديل 2022 بقيمة قدرها 474.900 ألف جنيه بدلاً من 454.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية سوزوكي فيتارا موديل 2022 بقيمة قدرها 484.900 ألف جنيه بدلاً من 464.900 ألف جنيه.

سوزوكي فيتارا السيارة سوزوكي فيتارا أسعار السيارة سوزوكي أسعار السيارة سوزوكي فيتارا أسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

لأول مرة منذ 5 شهور.. هبوط تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 988 جنيها

ترشيحاتنا

والد الطالب مؤمن هيثم لـ صدى البلد: القنصلية المصرية بجنوب أفريقيا تواصلت معنا 24 ساعة

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

رئيس وفد بنما: مصر يمكن أن تكون مركزا استراتيجيا للتجارة والاستثمار

تكثيف الجهود لكشف ملابسات العثور على جثتين لشخصين بأسوان

بعد تحريره من الخطف بأفريقيا.. َأسرة الطالب مؤمن هيثم تنتظره بمطار القاهرة (صور)

سعر الدولار في البنوك اليوم 14-6-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتاة تتعرض للاعتداء راكعة على ركبتيها.. مقطع فيديو يثير الفزع في الصين

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

اكتشاف غير متوقع.. النحاس يمكنه القضاء على كورونا

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ