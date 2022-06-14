عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الحزب الناصري: دورنا كمعارضة يحتم علينا طرح المشكلة وإيجاد حلول لها

صدى البلد

قال المهندس محمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، الذي تم الإعلان عنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية؛ ليشمل الجميع من كافة التيارات الحزبية والمدنية والشبابية، خطوة هامة طال انتظارها من أجل تصحيح المسار السياسي مرة  أخرى، منوها إلى الترحيب الكبير الذي أعلنته القوى والأحزاب السياسية لهذا الحوار، كبداية وفرصة جديدة تزيد مناعة المجتمع وقدرته فى مواجهة كل التحديات والأزمات التي تعصف بمصر والمنطقة والعالم.

وتابع النمر في تصريحاته لـ"صدى البلد" انه عندما تمت الدعوة للحوار الوطني، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، رحبنا بها بشكل كبير لأننا لا نرى أي مشكلة في الاصطفاف بين القوى والأحزاب السياسية، لبناء مصر الحديثة، فدورنا كمعارضة لا يحتم علينا عدم الاكتفاء بطرح المشاكل والانتقاد فقط، بل أيضا المبادرة باليات الحل بشكل مدروس وواعٍ، لأننا وجدنا خلال الأيام السابقة معارضة هدامة كل هدفها هو تصيد الأخطاء والبحث عنها أينما كانت بهدف إسقاط الوطن وزواله وقتل أبنائه وهو ما نراه جليا من معارضة الخارج الذين لا يكتفون بهدفهم لإسقاط النظام. بل يهدفون لإبادة الوطن، وهذه الفئة تستحق اطلاق لقب الإرهابيين عليهم بجدارة.

واختتم رئيس الحزب الناصري، أن المرحلة التي نمر بها هي مرحلة وطن، وليست مرحلة سلطة أو معارضة، فمصر تحتاج من الجميع المشاركة في وضع حلول للمشكلات لصالح الوطن، ومن هذا المنطلق نريد أن يكون الحوار الوطني جاد يتم خلقه في بيئة مواتية لعرض كل الآراء دون الحكر على أي حد من أجل انجاحه.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الحزب الناصري الحزب الناصري الأحزاب السياسية المهندس محمد النمر الدعوة للحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

نسيوا درجات التابلت.. رسوب جماعي لطلاب أولى وثانية ثانوي في مدرسة بالحلمية

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

بـ235 مليون مشاهدة.. أول فيديو تم نشره على يوتيوب منذ 17 عاما

عبد العال: سأعتزل التحليل حال تولي موسيماني تدريب الزمالك.. فيديو

اقتصاد الإمارات| 816 مليون درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال مايو

هل يجوز قراءة أذكار المساء بالثلث الأخير من الليل؟.. فيها 3 أقوال

البلدي بـ 48 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف غير متوقع.. النحاس يمكنه القضاء على كورونا

لأول مرة في التاريخ.. اكتشاف بيضة ديناصور عمرها ملايين السنين بالهند

باز يطير.. تفاصيل مشهد يروج للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear

تكريم الراحل سمير صبرى فى ختام ترى كور الفرنسى.. صور

فيديو

خلاف عائلي وانتهي.. انتهاء أزمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ