رئيس الحزب الناصري: دورنا كمعارضة يحتم علينا طرح المشكلة وإيجاد حلول لها

قال المهندس محمد النمر رئيس الحزب العربي الناصري، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، الذي تم الإعلان عنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية؛ ليشمل الجميع من كافة التيارات الحزبية والمدنية والشبابية، خطوة هامة طال انتظارها من أجل تصحيح المسار السياسي مرة أخرى، منوها إلى الترحيب الكبير الذي أعلنته القوى والأحزاب السياسية لهذا الحوار، كبداية وفرصة جديدة تزيد مناعة المجتمع وقدرته فى مواجهة كل التحديات والأزمات التي تعصف بمصر والمنطقة والعالم.

وتابع النمر في تصريحاته لـ"صدى البلد" انه عندما تمت الدعوة للحوار الوطني، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حفل إفطار الأسرة المصرية، رحبنا بها بشكل كبير لأننا لا نرى أي مشكلة في الاصطفاف بين القوى والأحزاب السياسية، لبناء مصر الحديثة، فدورنا كمعارضة لا يحتم علينا عدم الاكتفاء بطرح المشاكل والانتقاد فقط، بل أيضا المبادرة باليات الحل بشكل مدروس وواعٍ، لأننا وجدنا خلال الأيام السابقة معارضة هدامة كل هدفها هو تصيد الأخطاء والبحث عنها أينما كانت بهدف إسقاط الوطن وزواله وقتل أبنائه وهو ما نراه جليا من معارضة الخارج الذين لا يكتفون بهدفهم لإسقاط النظام. بل يهدفون لإبادة الوطن، وهذه الفئة تستحق اطلاق لقب الإرهابيين عليهم بجدارة.

واختتم رئيس الحزب الناصري، أن المرحلة التي نمر بها هي مرحلة وطن، وليست مرحلة سلطة أو معارضة، فمصر تحتاج من الجميع المشاركة في وضع حلول للمشكلات لصالح الوطن، ومن هذا المنطلق نريد أن يكون الحوار الوطني جاد يتم خلقه في بيئة مواتية لعرض كل الآراء دون الحكر على أي حد من أجل انجاحه.