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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس وفد الاتحاد الأوروبي: علاقتنا مع القاهرة ممتدة ومترامية

السفير كريستيان بيرجر
السفير كريستيان بيرجر

قال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوربي في مصر، إن علاقاتهم مع مصر ممتدة ومترامية.

 

وأضاف "بيرجر"، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "علاقاتنا مع مصر تتمثل في دعم في الاقتصاد فضلا عن العلاقات التجارية"، موضحا: "الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأهم لمصر فيما يتعلق بالتجارة".

 

وأردف: "الاتحاد الأوروبي من أكبر المستثمرين في الدولة المصرية"، مردفا: "ننتظر زيارة رئيس المفوصية الأوروبية لصمر الليلة"، متابعا: "رئيس المفوضية الأوروبية ستبحث مع الرئيس السيسي ملف الأمن الغذائي في أفريقيا".
 

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