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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ أورام: عقار دوستارليماب قد لا يكون مفيدا لبعض مصابي سرطان المستقيم

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور حسن متولي أستاذ علاج الأورام، إن آخر 4 سنوات شهدت حدوث طفرة في علاج الأورام السرطانية بظهور الأدوية المناعية مثل دوستارليماب، مشيرًا إلى أنها أضافت سلاحا ضد مرض السرطان مثل الأشعة والهرمون والكيماوي.

وأضاف متولي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "ميزة العلاج المناعي أنه يعمل بأسلوب أخر مختلف عن الكيماوي، لأن بعض الاورام يكون فيها بعض الطفرات الجينية تؤدي إلى عدم قدرة مناعة الجسم على مهاجمة الورق، لكن العلاج المناعي تجعل مناعة الإنسان تتعرف على الورم، كما ينشط الجهاز المناعي ويجعله يهاجم الأورام".

وتابع: "الأدوية المناعية موجودة وهناك منها أكثر من منتج حول العالم وفي مصر، لكن دواء دوستارليماب من إنتاج شركة جديدة، وهناك بحث جديد تم إجراؤه عليه، لكن عيبها الوحيد أنها باهظة الثمن"، مشيرًا إلى أن هذا الدواء قد لا يفيد بعض أنواع المرضى من مصابي سرطان المستقيم لكن يتم الحصول عليه في حال وجود بعض الطفرات الجينية.

السرطان بسمة وهبة مرض السرطان الجهاز المناعي العلاج المناعي

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