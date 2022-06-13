فيريرا: مشاركة بن شرقي في الشوط الثاني أمام الداخلية وفقا لرؤية فنية

كشف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن رؤيته الفنية كانت سببا في إبقاء المغربي أشرف بن شرقي بديلا في لقاء الداخلية بالكأس، وأن مشاركته في الشوط الثاني كانت أفضل للفريق.

وشدد المدير الفني للفريق على أن "شيكابالا" شارك في لقاء اليوم بعد العودة من فترة غياب لمدة شهر وشارك فقط في 5 تدريبات، وإذا كان شيكابالا في كامل جاهزيته لسجل هدفين في مباراة اليوم.

وأكد المدير الفني للقلعة البيضاء أنه فضل الدفع بعدد من الشباب في لقاء اليوم لأنهم مستقبل الزمالك.

وأضاف أن مباريات الكأس تختلف عن الدوري، لأن مباريات الدوري لا يوجد بها أشواط إضافية أو ركلات جزاء.

وأشار المدير الفني الى أن اللاعبين الشباب الذين شاركوا اليوم قد يكونون مستقبل النادي وفقا لاستراتيجية الزمالك، وعليهم أخذ الأمور بجدية واحترافية لاثبات أنفسهم.

وأشار فيريرا إلى أنه قام بتجهيز مجموعة من الناشئين وإدخالهم لتعويض الغيابات في صفوف الفريق في ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.

وأكد أن الهدف الذي دخل في مرمى الزمالك اليوم تم تسجيله أثناء تلقي محمد عبد الغني العلاج خارج الملعب.

وأضاف فيريرا أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية لتحديد موقفه قبل لقاء القمة أمام الأهلي.

وتابع جوسفالدو فيريرا قائلا : " من الصعب الحديث عن الاستعانة بالناشئين في مباراة القمة المقبلة، خاصة وأن هناك بعض اللاعبين مع المنتخب سيعودون عقب لقاء كوريا الجنوبية، بخلاف إصابة كل من حازم إمام والمثلوثي وأحمد فتوح وإمام عاشور وأوناجم".

وأكمل المدير الفني حديثه أنه يقوم بالتجهيز للمباراة وفقا لما يحتاجه الزمالك في اللقاء والدليل على ذلك اعتماده على يوسف أسامة وعمره 19 عاما، وشدد على أن مصلحة الزمالك هي الفوز والتأهل لدور الـ16 للكأس.

وأكد المدير الفني أنه لا يريد الحديث مجددا عن مشاكل الكرة المصرية فيما يتعلق بوضع جدول المباريات، خاصة وأن فريقه سيواجه البنك الأهلي بعد مباراة الأهلي بأيام قليلة كما أن الفريق سيخوض مباراة كل ٣ أيام خلال شهر يوليو المقبل.

وتأهل فريق الزمالك لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ32 للبطولة .