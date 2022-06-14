رشا الجميل: نسبة المدخنين زادت 20% عام 2021.. فيديو

قالت الدكتورة رشا الجميل مديرة إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه تم عمل مسح شامل لظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات في مصر وتم نشر نتائجه في مصر عام ٢٠٢١.

وأضافت "الجميل" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أن نسبة التدخين زادت بنسبة ٢٠٪ ، مشيرة إلى أن ٦٧٪ من المدمنين كانت بدايتهم هي التدخين ثم وصلوا إلى مدمنين للتبغ.

وتابعت مديرو إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان أن إدمان التبغ هو مرض مثل باقي الأمراض التي تصيب الإنسان، موضحة أن إدمان التبغ يؤدي إلى أمراض كثيرة وخطيرة.