الزراعة: استيراد أبقار من بلاد ظروفها المناخية تتناسب مع مصر لتحسين السلالات

قال عادل التراس، مستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات، إننا نعلم جميعاً خصائص الثروة الحيوانية المصرية المتواضعة خاصًا فى الأبقار، لذلك فنحن نعمل على أحلال السلالات الأجنبية محل السلالات المحلية.

وأضاف " التراس"، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الاولى المصرية، أننا يجب أن نضع فى الاعتبار الظروف المناخية التى تتوافق بين السلالات الأجنبية والمناخ المصرى.

وأشار مستشار وزير الزراعة لتحسين السلالات، إلى أننا نستورد الأبقار من بلاد ظروفها المناخية تتناسب مع ظروف مناخ المحلى، أيضاً السلالات الأجنبية التى يتم استيرادها تكون من مراكز علمية معروف عنها الخصائص الوراثية الكاملة لتلك الحيوانات من حيث إنتاجية اللبن واللحم ومقاومة الظروف البيئية المحيطة.