تداول 253 ألف طن.. انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم تداول أكثر من 253 ألف طن خلال 48 ساعة من البضائع مختلفة الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.

وذكرت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أنه تم تداول 2934 حاوية مكافئة بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

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في سياق متصل، انتظمت الحركة الملاحية بنطاق ميناءي الإسكندرية والدخيلة، حيث تم دخوله وخروج 50 سفينة إلى أرصفة الميناءين خلال 48 ساعة، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 29 سفينة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بمتابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بجميع المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا اتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث بجميع صوره ومتابعة المسطح المائي، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.