محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ مشروعات تمكين المرأة بقرى إطسا ويوسف الصديق

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع مسئولي فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، آليات تنفيذ مشروعات صغيرة لتمكين المرأة اقتصادياً بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، ضمن محور بناء الإنسان، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، والمهندسة هايدى سمير مقرر مناوب "أول" فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، والدكتورة نهير الشوشاني مقرر مناوب "ثانٍ" بفرع المجلس.

وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن أحد محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بناء الإنسان وتمكينه اقتصادياً بتوفير فرص العمل له، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعد المرأة شريكاً أساسياً مع الرجل في دفع عجلة التنمية والبناء، لذا تعمل الدولة على تمكينها اقتصادياً، بتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة، مع توفير الدعم اللازم لها وتيسير الإجراءات أمامها.

ووجه المحافظ، باستقطاب السيدات المؤثرات من رائدات الأعمال، لتوعية المرأة الريفية بأهمية مشاركتها في التنمية، وعمل تحليل إحصائي بشكل علمي ممنهج لمطالب المرأة بكل قرية من القرى المستهدفة، لتوفير المشروعات التى تلائمها، مع تدريب الفتيات، ووضع خطة زمنية محددة لتنفيذ المشروعات من قبل مسئولي فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

وطالب الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة توفير أماكن بعدد من القرى بمركزي إطسا ويوسف الصديق، تصلح لعمل تلك المشروعات، من خلال استغلال أصول الدولة غير المستغلة بها.

من جانبها، أوضحت المهندسة هايدى سمير مقرر مناوب أول فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن مركز القدرات الانتاجية بالمجلس، يوفر الأدوات اللازمة لإنشاء مشاغل الفتيات، لأعمال السجاد اليدوي أو التطريز والخياطة، أو ورش حرفية لصناعة الفخار والخزف، أو لإنشاء مطبخ مجتمعي لإعداد الوجبات وبيعها، بهدف توفير فرص العمل للمرأة الريفية.

وأكدت على استعداد فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، لإعداد خطة زمنية لتنفيذ المشروعات بشكل عاجل، في إطار المشاركة الإيجابية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".