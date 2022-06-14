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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وحشتوني يا أهل جدة.. تامر حسني يروج لحفله بالسعودية غدا

صدى البلد

نشر الفنان تامر حسني صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وذلك في إطار الترويج لحفله المقرر إقامته بمدينة جدة السعودية غدا.

وكتب تامر حسني، تعليقا على الصورة: “نهاركم عسل، هتجه للمطار عشان حفل السعودية غداً ان شاء الله وحشتوني يا أهل چدة وإن شاء الله قريب ازور كل البلاد العربية وكل العرب في جميع انحاء العالم”.

وأضاف: "بخصوص البومي - انا شايف كويس جدا التعليقات خلونا نمشي حاجة حاجة، إن شاء الله فيلمي في العيد ومعاه أغاني مهمة فعلاً، تاخد بس فرصتها معاكوا وبعدها ينزل الألبوم، والألبوم ليه مفاجأة كبيرة جداً هتحبوها اوي - اهم حاجة ركزوا في امتحاناتكم دلوقتي وربنا ينجح الجميع ".

ويعد فيلم بحبك من إخراج النجم تامر حسني، حيث تولى إخراجه بالكامل، وهو من تأليفه أيضا في ظاهرة تحدث للمرة الأولى فى مصر والوطن العربى أن يقدم مطرب فيلم سينمائى من إخراجه وتأليفه وبطولته.

وينتظر جمهور النجم تامر حسنى، طرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى كما حرص الجمهور على تصميم عدد من البوسترات غير الرسمية للفيلم.

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