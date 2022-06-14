تأجيل محاكمة 5 أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية في البساتين

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، محكمة خمسة 5 متهمين في اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية بمنطقة البساتين لجلسة 24 يوليو المقبل .



وأوضح أمر إحالة المتهمين ، أنهم في غضون عام ٢٠١٨بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة المتهمين من الاول حتي الثالث " هم ليسوا من ارباب الوظائف العموميه " اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمى وهو " عقد البيع المنسوب صدوره لمكتب شهر عقاري الجيزه " وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع مجهول علي تزويره علي غرار نظيره الصحيح الذي تصدره تلك الجهة وساعدوه بأن أمدوهم بالبيانات المراد إثباتها به وهي حدود وأطوال ومساحة قطعة أرض مغايرة لقطعة الأرض محل العقد الصحيح فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة ونسب صدوره زورا لمكتب الشهر العقاري ومهره بأختام عزوها زورا لتلك الجهة مع علمهما بتزويرها، فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .



وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين قلدوا بواسطة مجهول أختام احدي الجهات العمومية ألا و هما "خاتمي محكمه السيدة الوطنيه وتشهير العقود الخاص بمكاتب الشهر العقاري والمعمول بهما عام 1946 "بأن قاموا باصطناعهما علي غرار الصحيحه لهما وإستعملوه بأن مهروا بهما المحرر المزور محل الإتهام الأول مع علمهم بتقليدهما علي النحو المبين بالتحقيقات.



وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين الاول والثاني والرابع اشتركوا بطريقي الاتفاق و المساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمی الاستمارة المساحية والمنسوب صدوره بمكتب مساحة المعادي وكان ذلك بطريق الإصطناع وذلك بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويرها علي غرار مثيلاتها التي تصدرها تلك الجهه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها بها و هي " الحدود والاطوال و مساحه قطعه ارض المثبته بالعقد المزور محل الاتهام الأول " فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة ونسبوا صدورها زورا لمكتب مساحه المعادي المار ذكره فتمت الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.



والمتهمون ، هم كلا من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة إلى المحاكمة "عيسي .ا "صاحب شركة للاستيراد "هارب" و "السيد .م" بالمعاش "محبوس" و"هليل .ع" بدون عمل ، و" محمد .ع " "محبوس" وهو موظف بمكتب مساحة البساتين و" شيرين .ع" محبوسة اخصائيه حاسب آلي بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.