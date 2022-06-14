مشروبات صيفية منعشة تساعد في حرق الدهون

نحتاج في فصل الصيف إلى استهلاك مشروبات صيفية منعشة، والتي غالبًا ما تكون المكونات الموجودة في هذه المشروبات هي الفواكه أو الخضروات طبيعية ، لذا فإن إحدى الفوائد الكبيرة لتناول المشروبات الباردة هي أننا لا نرطب الجسم فقط ، بل إننا نغذي أنفسنا أيضًا في نفس الوقت.

مشروبات صيفية منعشة



مشروبات صيفية حارقة للدهون

يمكن استغلال فصل الصيف لاستهلاك مشروبات صيفية حارقة للدهون، وخسارة الوزن بفاعلية، وقد تحتاج لإستغلال الخضروات والفواكه بدون إضافة السكر لها للحصول على الهدف المطلوب من هذه المشروبات.



ويمكن الإعتماد في استهلاك مشروبات صيفية حارقة للدهون، والتي تحتوي على الكثير من المياة والألياف، او تساعد في سد الشهية لفترات طويلة، ولا تحتوي على السكريات، ومن أبرز هذه المشروبات ما يلي :



- الماء:

يُعدّ الماء من المكوّنات الأساسيّة لحرق السعرات الحراريّة، ويحتاج البالغون إلى شرب ما يعادل 8 أكواب أو أكثر من الماء؛ للتقليل من فرصةالإصابة بالجفاف، فقد يؤدي الجفاف ولو بشكلٍ بسيط إلى إبطاء معدلات الأيض وحرق السعرات الحرارية .



- عصير الخضار :

وقد يساعد شرب عصير الخضار على التقليل من الوزن، وذلك في حال إضافته إلى نظامٍ غذائيٍّ منخفض السعرات الحراريّة، كما أنّ شربعصير الخضراوات يزيد كميّة الخضروات المستهلكة من النظام الغذائيّ، ويقلل كميّة الكربوهيدرات المتناولة؛ ممّا قد يكون مفيداً لخسارة الوزن .



- البطيخ :

ويحتوي على 91.45 ٪ من الماء، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تبريد الجسم، وبالمثل ، فإن البطيخ فعال أيضًا في الحفاظ على رطوبته، بالإضافة إلى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من المياه والتي تمد الإحساس بالشبع لفترات طويلة .



- الشاي الأخضر:

ويحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، بالإضافة إلى مركب يسمى الكاتيشين ويعتقد أن لهذه المركبات خصائص تساعد على تعزيز عملية الأيض.



- القهوة:

وتحتوي القهوة على الكافيين، الذي يساعد بدوره على تحفيز وزيادة عملية الأيض.



- الزنجبيل:

يُعتقد أنّ إضافة الزنجبيل إلى الوجبات قد تساعد على تعزيز عملية الأيض، والتحكم في الشهية.



- الشاي الأسود:

ويحتوي الشاي الأسود على المكونات نفسها الموجودة في الشاي الأخضر والتي تساعد على خسارة الوزن، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مركبات متعدد الفينول، وهي مركباتٌ تمتلك خصائص قوية مضادة للأكسدة، والتي تساعد على التقليل من وزن الجسم.



مشروبات صيفية سهلة

وهناك العديد من مشروبات صيفية سهلة التحضير ويمكن استهلاكها للشعور بالانتعاش، والتي من دورها أيضا ان تساعد في خفض درجة حرارة الجسم، مما يجعلنا لا نشعر بحرارة الصيف الشديدة.



ويمكن لاستهلاك مشروبات صيفية سهلة التحضير في المنزل أن تساعدك في أن تبقى رطبًا للتغلب على حرارة الصيف الحارقة من خلال تضمين الأطعمة والمشروبات المبردة للجسم في وجباتنا الغذائية، ومن أبرز هذه المشروبات ما يلي :



- ماء جوز الهند :

حليب جوز الهند هو أفضل مشروب بارد للجسم يمكن إدراجه في النظام الغذائي خلال فصل الصيف، إنه سائل مائي يحتوي على فيتامينات ومعادن كافية لتهدئة درجة حرارة الجسم.



- النعناع :

ويمكن استخدام أوراق النعناع كصلصات أو غموسات أو مشروبات، له خصائص تبريد تعمل على تهدئة درجة حرارة الجسم أثناء الحرارة الشديدة.



- البطيخ :

ويحتوي على 91.45 ٪ من الماء، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على تبريد الجسم، وبالمثل ، فإن البطيخ فعال أيضًا في الحفاظ على رطوبته.

مشروبات صيفية منعشة



مشروبات صيفية لذيذة



وعند الخروج من المنزل نحتاج لتناول مشروبات صيفية لذيذة، و تساعدنا في التغلب على درجة الحرارة العالية، والشعور بالانتعاش، وغالبا ما نعتد على المشروبات الباردة، والتي تسعد في خفض درجة حرارة الجسم.



غالبًا ما تكون المكونات الموجودة في مشروبات الصيف عبارة عن فواكه ، لذا فإن إحدى الفوائد الكبيرة لتناول المشروبات الباردة هي أننا لا نرطب الجسم فقط ، بل إننا نغذي أنفسنا أيضًا في نفس الوقت، ومن أبرز المشروبات ما يلي :

- ماء جوز الهند :

لا شيء يتفوق على كوب من ماء جوز الهند خلال موسم الصيف، يمكنك حتى الحصول عليها مباشرة من القشرة نفسها باستخدام سكبها، يحتوي كوب واحد من ماء جوز الهند ، أي حوالي 240 مل ، على 60 سعرة حرارية ، و 15 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 8 جرامات من السكر ، ونحو 15٪ من القيمة الغذائية للبوتاسيوم، ويحتوي ماء جوز الهند على 94٪ ماء.



- عصير قصب السكر :

عصير قصب السكر هو المستخلص الذي يتم الحصول عليه من قصب السكر الخام بالضغط عليه، كوب صغير من عصير قصب السكر يحتوي على 180 سعرة حرارية ، و 30 جراما من السكر وهو غني بالألياف الغذائية.



- اللبن :

كوب مليء بحليب يبرد الجسم حتى خلال ساعات الذروة من الظهر ، اللبن ليس مجرد مشروب بارد ، فهو مصدر كبير للعناصر الغذائية عندما تنظر إلى تركيبته الغذائية، يحتوي كوب واحد من حليب الألبان على 110 سعرات حرارية ، و 9 جرامات من البروتين ، و 13 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 3 جرامات من الدهون ، وما يقرب من 12 جرامًا من السكر.



- ماء الشعير :

مياه الشعير المصفى هي مشروب تبريد صيفي أقل شهرة، يحتوي كوب واحد من هذا الماء على 81 سعرًا حراريًا و 2.8 جرامًا من البروتين و 16.7 جرامًا من الكربوهيدرات و 0.9 جرامًا من الألياف.



- عصير الليمون :

هو أفضل مشروب بارد في الصيف، يحتوي 100 جرام من عصير الليمون على 29 سعرة حرارية ، و 1.1 جرام من البروتين ، و 2.5 جرام من السكر ، و 2.8 جرام من الألياف ، و 9.3 جرام من الكربوهيدرات.

**مصدر الخبر من موقع : timesofindia