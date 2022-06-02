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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

عصير الخضار والشاى الأسود.. مشروبات لزيادة الحرق

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، بعضالمشروبات التى تعمل على زيادة معدل الحرق .


 

مشروبات لزيادة معدل الحرق ما يلي:-

· الماء:

يُعدّ الماء من المكوّنات الأساسيّة لحرق السعرات الحراريّة، ويحتاج البالغون إلى شرب ما يعادل 8 أكواب أو أكثر من الماء؛ للتقليل من فرصةالإصابة بالجفاف، فقد يؤدي الجفاف ولو بشكلٍ بسيط إلى إبطاء معدلات الأيض وحرق السعرات الحراريّة.


 

·  الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، بالإضافة إلى مركبٍ يُسمّى الكاتيشين ويُعتقد أنّ لهذه المركبات خصائص تساعد على تعزيز عمليّاتالأيض.


 

· القهوة:

تحتوي القهوة على الكافيين، الذي يساعد بدوره على تحفيز وزيادة عمليّات الأيض، .


 

· الزنجبيل:

حيث يُعتقد أنّ إضافة الزنجبيل إلى الوجبات قد تساعد على تعزيز عمليّات الأيض، والتحكم في الشهية.


 

·الشاي الأسود:

يحتوي الشاي الأسود على المكونات نفسها الموجودة في الشاي الأخضر والتي تساعد على خسارة الوزن، بالإضافة إلى احتوائه على نسبةٍعاليةٍ من مركبات متعدد الفينول، وهي مركباتٌ تمتلك خصائص قويةً مضادّةً للأكسدة، والتي تساعد على التقليل من وزن الجسم.


 

. عصير الخضار:

قد يساعد شرب عصير الخضار على التقليل من الوزن، وذلك في حال إضافته إلى نظامٍ غذائيٍّ منخفض السعرات الحراريّة، كما أنّ شربعصير الخضراوات يزيد كميّة الخضروات المستهلكة من النظام الغذائيّ، ويقلل كميّة الكربوهيدرات المتناولة؛ ممّا قد يكون مفيداً لخسارةالوزن

الشاي الخضروات الشاى الأخضر القهوة زيادة معدل الحرق معدل الحرق حرق السعرات

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