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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: هدفي في مانشستر سيتي الأفضل وأتمنى الفوز بالكرة الذهبية

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء عن أفضل هدف ومباراة في مسيرته.

وقال محمد صلاح في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية:" سجلت أهداف كان حولها الكثير من العواطف والمشاعر، هدفي في شباك مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، هدفي في شباك روما في نصف نهائي ذات النسخة، وكذلك هدفي في شباك مانشستر سيتي هذا الموسم."

وفاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الثانية في مسيرته.

وأضاف:" سأختار هدف واحد، وهو هدفي في شباك مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا."

وأردف:" أفضل مباراة في مسيرتي؟ مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، الفوز بتلك البطولة للمرة الأولى كان شيئًا لا يُصدق، خاصة بعد خسارة البطولة من النهائي قبلها بعام."

وعن اللاعبين الذي أُعجب بهم وكانوا قدوته في الصغر، قال:" رونالدو نازاريو، وفرانشيسكو توتي، وزين الدين زيدان."

وعن شيء يريد تحقيقه قبل نهاية مسيرته الكروية، قال:" أريد تحقيق الكرة الذهبية، آمل أن أتمكن من تحقيقها."

ويحتفل محمد صلاح غدًا الأربعاء بعيد ميلاده الثلاثين.

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