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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهمين بخطف شخص وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بطوخ

ضبط متهم
ضبط متهم

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لـ 3 متهمين بخطف عامل والتعدي عليه جنسيا وجسديا في إحدى الزراعات، وتصويره عاريا كُرهًا عنه بطوخ.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3265 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ والمقيدة برقم 576 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "عبد الرحمن م. ع" 19 سنة سائق و"عماد. ش.إ" و"مصطفى ع ا"، قاموا بخطف المجني عليه "السيد. ا. م" 18 سنة عامل بشركة نظافة، ومقيم الدير بدائرة المركز وكان ذلك بطريق التحايل الواقع عليه بأن استدرجه المتهم الأول إلى إحدى الزراعية النائية، وما أن وصل فوجئ بتواجد المتهمان الثاني والثالث وقاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام عصا محدثين إصابته المبينة بالتقرير الطبي، وقاموا بتكبيله بالحبال وعزى قصدهم عزله عن أعين ذكية.


وتابع أمر الإحالة أن المتهمون هتكوا عرض المجني عليه بالقوة والتهديد وتصوير مقطع مرئي مسجل عاريا كما أكرهوا المجني عليه بالقوة والتهديد بالتوقيع على سندات إيصالات أمانة، كما أن المتهمين بثوا الرعب في نفسه، وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التحصل على بصمته على تلك السندات كُرهًا عنه، واعتدوا على حُرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن قاموا بتسجيل مقطع مرئي للمجني عليه عارٍ الجسد كُرها عنه، باستخدام الهاتف الجوال، كما أنهم حازوا وأحرزوا أداة - عصا، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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