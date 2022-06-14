محمود صقر: البحث العلمي يعمل على حل مشكلات في الصناعة المصرية

قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، إن امس تم افتتاح مشروع كبير وهو مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بحضور رئيس الجمهورية ، مؤكدا أن افتتاح هذا المشروع هدفة تأمين الغذاء المصري .

واضاف محمود صقر خلال لقائه في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن هناك مركزا علميا بيطريا ملحقا بالمركز الصناعي الزراعي الضخم الذى تم افتتاحه امس وهو مركز علمي علي اعلي مستوي ويقوم بعمل بحوث في المجال البيطري والصناعات الغذائية والألبان .

واوضح محمود صقر ، إن البحث العلمي كان يعاني من وجود فجوة بين المجتمع الاكاديمي والصناعة ، مشيرا الي أن البحث العلمي المصري يعمل علي حل مشاكل في الصناعة المصرية .



وتابع : إن دور الأكاديمية هو حل مشاكل الصناعة علي ارض الواقع وتحويلها إلي نقاط بحثية ونطرها علي البحث العلمي ثم نعمل علي توفير التمويل الازم لعمل الباحثين علي حل هذه المشاكل .