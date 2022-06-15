الإعلامي الصغير| محمد العلمي.. أصغر مذيع في دمياط يبدع في إلقاء الشعر.. شاهد

محافظة دمياط

عمره لايتجاوز ١٠ سنوات ، ولقب بأصغر مذيع بدمياط حصل على العديد من الجوائز في مهرجانات عديدة منها مهرجان الطفل المبدع، أنه الطفل محمد وائل العلمى، ابن محافظة دمياط.

أكد محمد وائل خلال لقائه بصدى البلد، أنه يقون بتقديم الكثير من الاحتفاليات الرسميه التابعه لمديرية التربيه والتعليم بمحافظة دمياط، وايضا يقدم الكثير من الفقرات ويتمنى ان يصبح المذيع الأشهر بدمياط وبعد تخرجه من الجامعه يتمنى ان يصبح مذيعا مشهورا ويقدم برنامج له مشاهديه.

وأشار محمد ان أيضا يحترف فن الالقاء وحصل على الكثير من الجوائز في العديد من المسابقات منذ صغره فهو منذ السنه الخامسه من عمره وهو يحرص على المشاركة في في المهرجانات والمسابقات والاحتفاليات.

واوضح ان والدته تعد هى مثله الاعلى وهو من شجعته على التميز في مجالى القاء الشعر والتقديم التليفزيونى وتقف بجانبه وتدعمه للمشاركه في المهرجانات والمؤتمرات الثقافيه.