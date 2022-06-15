عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي: مواصفات المدير الفني الجديد تناسب طموحات الجماهير

سعد شلبي
سعد شلبي

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مواصفات المدير الفني الجديد، تتمثل في تحقيق طموحات الجماهير.

ورحل بيتسو موسيماني عن تدريب النادي الأهلي، بعدما فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.

وقال سعد شلبي، في تصريحات عبر برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر: “لدينا مهمة أساسية تتمثل في توجيه كل الدعم للفريق وجهازه الفني على رأسهم سيد عبد الحفيظ في خوض المباريات المقبلة، والتي ستبدأ من غداً الأربعاء مع نادى إيسترن كومباني”.

وبالحديث عن المدير الفني الجديد تابع: “أهم مواصفات المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء تتمثل في تحقيق طموحات الجماهير على المستوى المحلى والقارى”.

وأضاف: “هناك مجموعة من المباريات المهمة والاتجاه الآن داخل القلعة الحمراء توجيه الدعم والمساندة للجهاز الفني بقيادة سامى قمصان”.

واختتم مُعلقاً على مباراة الأهلي والوداد في نهائي إفريقيا: “مرت بظروف صعبة والاتحاد المصرى إرتكب خطأ جسيما في أزمة ملعب المباراة”.

الأهلى موسيمانى مدرب الأهلي اخبار الأهلي أخبار الرياضة سعد شلبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأرقام .. الحقيقة الكاملة لأزمة رسوب طلاب مدرسة كاملة في نتيجة اولى و 2 ثانوي

تحذير شديد.. أوقف عداد الغاز مسبق الدفع مساء اليوم| اعرف السبب

فرج عامر : مدرب الأهلي الجديد برتغالي وطالب 4 ملايين دولار

التعليم : إلغاء نظام الخمس سنوات بالمدارس الفنية مع تطبيق الجدارات المهنية

بعد واقعة نجلاء بدر.. السياحة توضح شروط الإقامة بالفنادق وحقيقة منع السيدات أقل من 40 عاما

بعد حريق منزل هنيدي.. تعرف على أسباب انفجار التكييف

مفاجأة قلبت الموازين.. شوبير يكشف كواليس طلب موسيماني الرحيل عن الأهلي

حدث نادر.. سيدة بريطانية تحمل مرتين في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

إساءة زوجته للنادي.. ميدو يكشف كواليس جلسة موسيماني في منزل ياسين منصور|فيديو

اليوم.. الجزائر تشارك في أعمال الاجتماع الـ69 لمجلس وزراء العدل العرب بالقاهرة

أنتم نجوم كبار.. شلبي لـبركات وإمام: تقدموا باستقالة فورية من اتحاد الكرة

نصائح ذهبية لترشيد استهلاك باقة الإنترنت على هاتفك الآيفون

الأهلي: مواصفات المدير الفني الجديد تناسب طموحات الجماهير

قدّم استقالته.. احتجاجات الغلاء تطيح بوزير العمل الإيراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالعقال والشماغ.. شاهد شاب يرقص بطريقة غريبة في موسم جدة|فيديو

علاج حبوب الحرارة في الشفايف والجسم للأطفال والكبار

والدها رفض زواجها من العندليب دون علمها.. لماذا اُتهمت زبيدة ثروت بالجاسوسية؟

عاد بعد غياب22 عاما واحتجزها.. تفاصيل خطف فتاة المعادي على يد والدها

فيديو

أسهل من برايل التقليدية.. قصة أول كفيفة تجتاز امتحان الإعدادية على لاب توب|فيديوجراف

بسبب مسلسل وجوه.. حنان مطاوع: لقب الحصان الأسود بيطيرني من الفرحة

بعد كورونا وجدري القرود .. الحصان الحزين فيروس جديد يهدد العالم

الفيل محمود يثير خلافا بين علي جمعة ويوسف زيدان.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ