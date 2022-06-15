الأهلي: مواصفات المدير الفني الجديد تناسب طموحات الجماهير

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مواصفات المدير الفني الجديد، تتمثل في تحقيق طموحات الجماهير.

ورحل بيتسو موسيماني عن تدريب النادي الأهلي، بعدما فسخ تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضي.

وقال سعد شلبي، في تصريحات عبر برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر: “لدينا مهمة أساسية تتمثل في توجيه كل الدعم للفريق وجهازه الفني على رأسهم سيد عبد الحفيظ في خوض المباريات المقبلة، والتي ستبدأ من غداً الأربعاء مع نادى إيسترن كومباني”.

وبالحديث عن المدير الفني الجديد تابع: “أهم مواصفات المدير الفني الجديد للقلعة الحمراء تتمثل في تحقيق طموحات الجماهير على المستوى المحلى والقارى”.

وأضاف: “هناك مجموعة من المباريات المهمة والاتجاه الآن داخل القلعة الحمراء توجيه الدعم والمساندة للجهاز الفني بقيادة سامى قمصان”.

واختتم مُعلقاً على مباراة الأهلي والوداد في نهائي إفريقيا: “مرت بظروف صعبة والاتحاد المصرى إرتكب خطأ جسيما في أزمة ملعب المباراة”.