جدو: حجازي سبب تراجع مستوى الونش.. وأنصح علام بالابتعاد عن كرة القدم

كشف محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق، عن سر تراجع مستوى محمود حمدي الونش مدافع منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة.

وقال جدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “غياب أحمد حجازي أثر سلبا على محمود حمدي الونش خلال الفترة الأخيرة وساهم في تراجع مستواه الفني”.

وأضاف: "الاتحاد المصري لكرة القدم يدير الأمور بعشوائية خلال الفترة الأخيرة".

وواصل: “لابد من تعيين متحدث رسمي لاتحاد الكرة المصري، مينفعش 9 يتكلموا في وقت واحد”.

وختم حديثه قائلا: “لابد أن يبتعد جمال علام رئيس الاتحاد عن ملف كرة القدم نهائيا، ويتم التعاقد مع مدير فني أجنبي”.

يذكر أن المنتخب الوطني قد تعرض لخسارة قاسية أمام كوريا برباعية مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ظهر أمس.

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