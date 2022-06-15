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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقاء السفير المصري في مانيلا

رئيس الفلبين المنتخب: نتطلع لتعزيز آفاق العمل المشترك والتعاون مع مصر |صور

الرئيس الفلبيني المنتخب
الرئيس الفلبيني المنتخب يستقبل السفير المصري في مانيلا

استقبل الرئيس المنتخب للفلبين، فيرديناند ماركوس، الذي تبدأ فترته الرئاسية في الثلاثين من شهر يونيو الجاري، السفير أحمد شهاب الدين، سفير مصر لدى الفلبين، حيث نقل السفير المصري تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته للرئيس الفلبيني بالتوفيق، والتطلع لتعزيز آفاق العمل المشترك والتعاون بين البلديّن. 
وتناولا خلال اللقاء موضوعات البيئة وتغير المناخ، وذلك في ضوء رئاسة مصر واستضافتها للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث أبدى الرئيس الفلبيني اهتماماً بتلك القضايا باعتبار بلاده من أكثر الدول المتضررة من التغيرات المناخية، خاصة فى المناطق الساحلية. 

كما أعرب الرئيس الفلبيني خلال اللقاء عن تقديره لمصر وتطلع بلاده إلى تعزيز التعاون بين البلديّن خلال المرحلة المقبلة.

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