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رئيس التحرير
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توك شو

تسهدف 17 مليوناً فى عام واحد

مساعد وزير التخطيط: 30% نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الموجهة لـ«حياة كريمة» بالمرحلة الأولى|فيديو

الدكتور جميل حلمي،
الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشئون المتابعة

قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشئون المتابعة، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب، إنه فى إطار تنفيذ الدولة المصرية لأفخم مشروع قومي وهو المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، تتبني الحكومة نموذج القرية الخضراء، كما  تستهدف أن يكون نموذجا رائدا على المستويين الدولي والإقليمي.

وتبلغ أن نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الموجهة لمشروع حياة كريمة فى المرحلة الأولي التي تسهدف حوالي 17 مليوناً فى عام واحد حوالي 30% من جملة الاستثمارات، وجار العمل فى تبطين وتأهيل الترع بأطوال 3 آلاف و200 كم، وإنشاء 174 محطة معالجة صرف صحي وخدمة 1.2 مليون مبني بشبكة الألياف الضوئية والإنترنت.

جميل حلمي مساعد وزير التخطيط المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب تطوير الريف المصري حياة كريمة نموذج القرية الخضراء

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