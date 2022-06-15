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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعيين 12 أستاذا بكليات الطب والزراعة و التربية الرياضية بجامعة أسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته الأخيرة والمنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على تعيين "12" من الأساتذة بكليات الطب والزراعة والتربية الرياضية  بالجامعة .

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حيث تضمنت القرارات في كلية الطب تعيين 5 أساتذة  وهم  الدكتور  محمد  خلف توفيق غانم بقسم امراض  النساء والتوليد  , والدكتورة حنان احمد مرسى عبد الجليل والدكتورة اميرة على عبد المطلب حسين بقسم الامراض الجلدية والتناسلية, إلي جانب الدكتور ايمن خيرى محمد حسن بقسم طب القلب والأوعية الدموية والدكتور وائل احمد عباس حسانين والدكتور احمد فاروق السيد حسانين بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمى بالكلية .

كما شملت  القرارات تعيين 7  أساتذة   بعدد من كليات الجامعة , وهم بكلية الزراعة   الدكتور محمد عبد العزيز عبد الحليم سيد والدكتور محمد ثروت سعيد عبد العال والدكتور الحسين حماده عبد العظيم حسن بقسم المحاصيل بالكلية .

وبكلية التربية الرياضية الدكتورة شيماء على محمد لولى بقسم العلوم التربوية والنفسية الرياضية والدكتورة شيماء صلاح سيد حسانين بقسم الإدارة الرياضية والترويح كما تم منح الدكتورة هبة عبد العظيم حسن اسماعيل اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة بالكلية .

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