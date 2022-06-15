إكتشفي أكثر من طريقة لعمل عجينة البيتزا

يفضل أغلب أفراد الأسرة تناول وجبة البيتزا المحببة أكثر من مرة أسبوعيا، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على طريقة عجينة البيتزا بالزبادي، للشيف نجلاء الشرشابي.



مقادير عجينة البيتزا بالزبادي

• ½ 2 كوب دقيق

• 4 ملعقة كبيرة زيت

• 1 ملعقة كبيرة خميرة مذابة في ¼ كوب ماء دافئ و2 ملعقة صغيرة سكر

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• 1 ملعقة كبيرة خل

• 1 كوب زبادي

• 1 بيضة مخفوقة



طريقة عمل عجينة البيتزا بالزبادي

• انخلي الدقيق وضعي كل المكونات معه.

• اعجني جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة متماسكة.

• اتركي البيتزا ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

• ضعي الصلصة والخضروات والمشروم والجبن على وجه البيتزا.

• اتركي البيتزا حتى تختمر ربع ساعة اضافية.

• ادخلي البيتزا الفرن حتى تنضج.

عجينة البيتزا بالحليب

مقادير عجينة البيتزا بالحليب

• 3 كوب دقيق

• 1 ملعقة كبيرة خميرة

• 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

• 1 كوب حليب سائل

• 1 ملعقة صغيرة سكر

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• 1 كوب ماء دافئ



طريقة عمل عجينة البيتزا بالحليب

• ذوبي الخميرة والسكر في الماء.

• في وعاء كبير ضعي الدقيق والزيت.

• اضيفي الحليب السائل والملح وخليط الخميرة بالماء.

• اعجني لمدة 10 دقائق حتى تحصلي على عجينة متماسكة ومتجانسة.

• ضعي العجينة في وعاء وغطيها بغطاء بلاستيكي واتركيها حتى تختمر.

• ضعي الصلصة والمكونات التي ترغبين بها.

• ادخلي البيتزا الفرن حتى تنضج وتحمر أطرافها.