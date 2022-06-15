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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توسع مصر في استثمارات البنية التحتية..

المشاط: زيادة الرقعة الزراعية مكننا من توفير مخزون آمن للقمح

رانيا المشاط
رانيا المشاط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العالم كان يستعد للتعافي من جائحة كورونا في نهاية عام 2021 ويضع توقعات مختلفة تمامًا لما حدث من تطورات في الربع الأول من العام الجاري، حيث اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في حدوث تداعيات كبيرة على مستوى أسعار الغذاء والطاقة ومشكلات التمويل وهي ثلاثة تحديات رئيسية تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

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وأوضحت في تصريحات تيلفزيونية لها، خلال مشاركتها في منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا المقام بكوت ديفوار، أنه فيما يتعلق بتعامل مصر مع أزمة أسعار الغذاء العالمية، فقد اتخذت الدولة على مدار السنوات الماضية إجراءات متتالية للتوسع في تطوير البنية التحتية لتخزين القمح من خلال تدشين الصوامع ذات التكنولوجيا العالية، بالإضافة إلى التوسع في زيادة مساحة الرقعة الزراعية من القمح، وهو ما مكنها من زيادة القدرة الاستيعابية للتخزين وتمكين الدولة من الحفاظ على مخزون آمن من القمح الذي يعد سلعة استراتيجية.

وأشارت "المشاط"، إلى أن هذه الإجراءات مكنت الدولة من توفير جزء كبير من احتياجاتها من المخزون المحلي وتوريد، وبالتالي مواجهة صدمة الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيرة إلى سياسة الدولة واضحة للغاية في هذا الأمر من أجل الحفاظ على الخبز المدعم للمواطنين.

التعاون الدولي رانيا المشاط الرقعة الزراعية البنية التحتية وزيرة التعاون الدولي

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