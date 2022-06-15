محلل مالي: رفع الفائدة الأمريكية لم يكن مفاجئا..والمركزي سيعقد اجتماعه في موعده|خاص

قال أحمد معطي، محلل أسواق المال الدولية و الخبير المصرفي ، إن قرار رفع الفائدة الأمريكية لم يكن مفاجئا للاقتصاد العالمي خصوصا وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سبق وأعلن في مطلع يناير الماضي اعتزامه تحريك سعر الفائدة بالزيادة بمعدل 3مرات على الاقل خلال العام الجاري .

وأضاف معطي لصدى البلد، أن الاقتصاد العالمي يشهد ارتفاع معدلات التضخم بصورة أكثر رعبا بعد تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية والتي عصفت بالاقتصادات الدولية بمعدلات تضخم جاوزت حاجز الـ 12% خلال الفترة الراهنة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إذ أنها مرشحة للارتفاع خلال الفترات المقبلة حتى مع تراجع روسيا عن قراراتها بشأن أوكرانيا .

وذكر معطي أن البنك المركزي الأوروبي يخطط مطلع الشهر المقبل في رفع سعر الفائدة مطلع يوليو المقبل بمقدار 0.25% للمرة الأولى له منذ قرابة العامين على الاقل ، وهو ما يعني تخوف البنوك المركزية العالمية من سوء الأوضاع المالية والاقتصادية وعدم القدرة علي كبح جماح التضخم .

أشار إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عددا من الإجراءات الاستباقية للسيطرة على معدلات التضخم ليقوم برفع سعر الفائدة بمقدار مرتين على التوالي خلال آخر اجتماعين له بمعدل 3% مجتمعة.