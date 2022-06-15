عربية النواب: المبادرات الرئاسية في مجال الصحة بشكل مجاني إنجاز كبير

قال النائب يسري المغازى، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن ما يتحقق في مجال الصحة على مدى السنوات الماضية، سواء بتطوير شامل لمختلف المستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة أو تقديم مبادرات رئاسية صحية ممتازة ونوعية، منها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، حيث بالفعل تم القضاء عليه، وهو ما يؤكد أن صحة المصريين أولوية حقيقية للرئيس السيسي.

وقال المغازي في تصريحات له اليوم، إن تقديم كافة المبادرات الرئاسية الضخمة سواء بالكشف عن صحة المرأة والطفل أو فيروس سي أو غيرها بشكل مجاني، يؤكد فعالياتها وانتشارها بين عشرات الملايين من المصريين، علاوة على تخصيص أقسام لصحة المرأة للكشف والعلاج بكافة المستشفيات.

وأوضح رئيس عربية البرلمان، أن الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض هو أحد أدوار وزارة الصحة، وهناك أكثر من 700 مستشفى تابعة للوزارة، تقدم خدماتها بشكل منتظم وبأعلى الإمكانيات وكلها بتوجيهات الرئيس السيسي للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام.

واختتم النائب يسري المغازى، بالتأكيد على أن ما تحقق في قطاع الصحة من إنجازات، كان الدافع الرئيسي لعبور جائحة كورونا وصمود مستشفيات وزارة الصحة ومختلف هيئاتها أمام 5 موجات كبيرة للفيروس على مدى عامين.