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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انتقادها.. تعليق جديد لـ بدرية طلبة على محاولة اختطاف ابنة شقيقتها

بدرية طلبة
بدرية طلبة

ردت الفنانة بدرية طلبة، على الهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضية، من قبل بعض النشطاء بسبب منشور اختطاف ابنة شقيقها. 

وكتبت بدرية طلبة، في منشور لها عبر فيسبوك: «بشكر كل اللى اهتم وسأل وأطمن من الدولة وقسم الشرطة التابعة ليه ومن النقابة واطمنو علي البنت من باباها وبكرر تانى انا شيلت البوست بسبب التعليقات البايخه مشلتهوش من فراغ ». 

بدرية طلبة تثير الجدل

تعرضت الفنانة بدرية طلبة، لانتقادات واسعة بعد حديثها عن محاولة خطف ابنة شقيقها، من خلال حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

وهو ما دفع الفنانة لحذف منشورها والذي كان نصه كالتالي : “والله ما كنت بصدق ومكانش يجي على بالي ابدا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني، اللي اتشكت دي بنت اخويا، وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة.. امانة خدوا بالكم من بناتكم لان واضح ان البنات الكبار هما السن المستهدف”.

وبعد حذف البوست كتبت الفنانة : “اعتبرونى منزلتش حاجة طالما حتعدو تكدبو وتناقشو انا بوعيكم مش أكتر لإن حصل معانا فعلا ومقولتش تخدير كلى زي ما بتقولوا والبوست كان واضح واللي بيدخل علي الخاص عايز التفاصيل انا مش فاضيه اعد اشرح لكل واحد مش مصدق براحة راحتك والغريبه بقي اللى يقولك ترند !!! ترند ايه ياابو ترند هو اى هبد واى كلام”.

وجاءت التعليقات على المنشور كالتالي :" استحالة شكة دبوس تعمل تخدير كلي .. بطلوا هبد ارحمونا .. التخدير بيكون بالوريد إنما بالشك استحالة .. مفيش الكلام ده .. غير صحيح سياسة لتخويف الناس ايه الكلام الفارغ ده".

 

بدرية طلبة تدعم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ونشرت بدرية صورة تجمع العوضي وياسمين وكتبت قائلة: "رسالة لبعض اللي يتعدوا على صوابع الايد الواحدة حضراتكم استعجلتوا قوي في اللت والشماتة وقلتو كلام متملينو ومشغلتوش دماغكم أن الخناقة وإلغاء المتابعة دا أكبر دليل على إن حياتهم طبيعية ودا شئ صحى".

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