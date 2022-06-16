بعد موافقة الشيوخ.. 9 قواعد منظمة لعمل الجمعيات العمومية تعرف عليها

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتستهدف التعديلات منح المزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، والتوسع فى الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية، ومعالجة العقبات التى واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم.

ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلى الأخص الآتي:

1- اسم الهيئة الرياضية ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.



2- قواعد إنشاء فروع الهيئة الرياضية وأسسه، واختصاصاتها، وحقوق أعضائها والتزاماتهم، وعلاقة الفروع بالأصل.



3- شروط العضوية وأنواعها، وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.



4- قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية و تكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، والجزاء المالى الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.



5- طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها فى أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.



6- حقوق الأعضاء وواجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.



7- موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وفقاً للائحة المالية.



8- تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وطريقه حلها وأحواله.



9- وضع ميثاق شرف رياضي، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوي الشأن.



وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها قبل نشرها في الوقائع المصرية.