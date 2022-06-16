تامر حسني لـ جمهور جدة: مليون شكرا حفلة أسطورية بحضوركم الكريم

شارك الفنان تامر حسني صورا من حفله الاخير بجدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “مليون شكراً جمهور جده السعوديه حفله اسطوريه بحضوركم الكريم ، كل مره بقول دي احلى حفله تفاجئوني ان اللي بعدها احلى ،، الله عليكم يا جمهور يا عظيم شرفتوني ، و انكم تعملوا كامل العدد في اول ربع ساعه من فتح باب حجز التذاكر دي محبه بحمد ربنا عليها و يارب دايماً اكون عند حسن ظنكم ❤️🤲🏻الله يحفظكم بجد كنت فرحان معاكم من كل قلبي”.

أحيا المطرب تامر حسنى حفلا بمدينة جدة، وسط تفاعل كبير جدا من الحاضرين.

وقدم "حسني" عددا من أغانيه الشهيرة ومنها: من النهاردة هتدلعني، حلم سنين، حلو المكان، كما حرص على تلبية رغبات الجمهور في الاغاني التي طلبوها.

وقال "حسني" في لقاء له قبل صعوده على المسرح": سعيدة جدا بحفلتي اليوم وأشعر أنها مختلفة عما قدمته من قبل،واشعر انني وسط أهلي هنا، ودائما يتم استقبال بحفاوة كبيرة، ووجه شكر للجمهور السعودي.