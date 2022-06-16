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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر حسني لـ جمهور جدة: مليون شكرا حفلة أسطورية بحضوركم الكريم

صدى البلد

شارك الفنان تامر حسني صورا من حفله الاخير بجدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “مليون شكراً جمهور جده السعوديه حفله اسطوريه بحضوركم الكريم ، كل مره بقول دي احلى حفله تفاجئوني ان اللي بعدها احلى ،، الله عليكم يا جمهور يا عظيم شرفتوني ، و انكم تعملوا كامل العدد في اول ربع ساعه من فتح باب حجز التذاكر دي محبه بحمد ربنا عليها و يارب دايماً اكون عند حسن ظنكم ❤️🤲🏻الله يحفظكم بجد كنت فرحان معاكم من كل قلبي”.

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وجه الشكر للجمهور السعودي.. تفاصيل حفل تامر حسني بجدة| صور

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تامر حسني يشعل حفله بجدة ويوجه رسالة للجمهور السعودي.. فيديو

أحيا المطرب تامر حسنى حفلا بمدينة جدة، وسط تفاعل كبير جدا من الحاضرين.

وقدم "حسني" عددا من أغانيه الشهيرة ومنها: من النهاردة هتدلعني، حلم سنين، حلو المكان، كما حرص على تلبية رغبات الجمهور في الاغاني التي طلبوها.

وقال "حسني" في لقاء له قبل صعوده على المسرح": سعيدة جدا بحفلتي اليوم وأشعر أنها مختلفة عما قدمته من قبل،واشعر انني وسط أهلي هنا، ودائما يتم استقبال بحفاوة كبيرة، ووجه شكر للجمهور السعودي.

تامر حسني الفنان تامر حسني السعودية Instagram مدينة جدة جدة السعودية

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