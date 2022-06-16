وجه الشكر للجمهور السعودي.. تفاصيل حفل تامر حسني بجدة| صور

أحيا المطرب تامر حسنى حفلا بمدينة جدة، وسط تفاعل كبير جدا من الحاضرين.

وقدم "حسني" عددا من أغانيه الشهيرة ومنها: من النهاردة هتدلعني، حلم سنين، حلو المكان، كما حرص على تلبية رغبات الجمهور في الاغاني التي طلبوها.

تامر حسني

وفي وسط الحفلة كان يداعب الجمهور السعودي ويوجه لهم كلمات الشكر على الترحيب الكبير بوجوده اليوم في الحفل, وقال": انا فرحان اني وسطكم اليوم.

وقال "حسني" في لقاء له قبل صعوده على المسرح": سعيدة جدا بحفلتي اليوم وأشعر أنها مختلفة عما قدمته من قبل،واشعر انني وسط أهلي هنا، ودائما يتم استقبال بحفاوة كبيرة، ووجه شكر للجمهور السعودي.

وكان قد نشر الفنان تامر حسني، صورة من كواليس حفل جدة، بالسعودية.

علق تامر حسني، على الصورة من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”: “من كواليس حفل جدة بالسعودية، مع حبايب قلبي، وحالاً طالع المسرح ان شاء الله لمقابلة جمهور جدة العظيم”.

تشهد دور العرض السينمائية مع بدء موسم عيد الأضحى، عرض عدد كبير من الأعمال السينمائية، والتي سيكون من بينها فيلم “بحبك” للنجم تامر حسني والفنانة هنا الزاهد.

ويعد فيلم بحبك من إخراج النجم تامر حسني، حيث تولى إخراجه بالكامل، وهو من تأليفه أيضا في ظاهرة تحدث للمرة الأولى فى مصر والوطن العربى أن يقدم مطرب فيلم سينمائى من إخراجه وتأليفه وبطولته.