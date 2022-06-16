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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كاجول.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار عبر انستجرام|شاهد

أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد

حرصت الفنانة أسماء أبو اليزيد علي مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت أسماء أبو اليزيد في الصور بإطلالة كاجول مما اثارت اعجاب متابعيها .
وشاركت أسماء أبو اليزيد في الماراثون الرمضاني المنقضي بمسلسل "توبة" من تأليف عدد من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعى شعبى، ويشارك في بطولته النجم عمرو سعد، ماجد المصرى، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفى.


يدور مسلسل "توبة" في أحداث مُثيرة وشيقة تشهدها الدراما الاجتماعية في مسلسل توبة في إطار تشويقي بمنطقة شعبية مصرية عتيقة بمحافظة بورسعيد الساحلية الساحرة.


ويعيش بطل مسلسل "توبة" الفنان عمرو سعد هاربًا من ماضية المجهول أحمد السيد عبد التواب وشهرته "توبة"، وسط أهل الحارة منذ 7 أعوام، بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود يطارده لينغص عليه.

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